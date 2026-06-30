Morrissey verkauft The-Smiths-Merch unter eigenem Namen

Morrissey verkauft Shirts mit den Covern von „Meat Is Murder“ & „The Queen Is Dead“ – aber ohne The-Smiths-Schriftzug.

Es ist ein Rosenkrieg: Seit Jahren fliegen die Fetzen zwischen den The-Smiths-Gründern Johnny Marr und Morrissey. Wie ein sich scheidendes Ehepaar kämpfen der Gitarrist und der Sänger um ihre Kinder, ihr Haus, ihr Geld – in diesem Fall um das Vermächtnis ihrer Band. Nun testet Morrissey erneut die Grenzen aus: Auf seiner Website erscheint Merch von The Smiths – neu versehen mit lediglich seinem Namen.

Dasselbe Design, dieselbe Schriftart, dasselbe Layout: Die zwei Shirts auf Morrisseys Shop-Seite „MPORIUM“ sehen verdächtig nach The-Smiths-Artikeln aus. Die Album-Cover von „Meat Is Murder“ und „The Queen Is Dead“ zieren ihre Vorderseite – nur ohne ikonischen „The Smiths“-Schriftzug. Stattdessen steht da nur „Morrissey“. Der Sänger radiert so alle außer sich aus der Bandhistorie und macht damit Kohle: Das Shirt mit „The Queen Is Dead“ kostet knapp 36 Euro, der Artikel mit „Meat is Murder“-Print rund 42 Euro.

Streit um die Markenrechte

Dreist? Dieser aggressive Ton in Richtung seiner Band-Vergangenheit ist nicht neu bei Morrisseys. Im September 2025 hatte er angekündigt, seine Anteile an der Band öffentlich zu versteigern. Die Bekanntmachung betitelte der Musiker mit den Worten: „Eine Seele zu verkaufen“. Seine Anteile sollten den Bandnamen, die Artworks, die Aufnahmen, Veröffentlichungen und Fan-Artikel beinhalten. Er wollte nicht weiter mit The Smiths in Verbindung gebracht werden. Ein finaler Verkauf wurde nie öffentlich gemacht. Nun hat sich Morrissey wohl doch entschieden, aus seinen Rechten weiterhin Geld zu schlagen.

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Böses Blut fließt schon länger zwischen Marr und Morrissey. Gerade das Thema der Eigentumsverhältnisse ist ein wunder Punkt zwischen den beiden. Morrissey hatte Marr beschuldigt, die Marke „The Smiths“ ohne sein Wissen schützen lassen zu haben. Marr antwortete daraufhin, er habe vorher versucht, Morrisseys Zustimmung zu erwirken und den Schritt gemeinsam zu gehen, habe jedoch keine Reaktion erhalten. Die Hälfte der Inhaberrechte ist an Morrissey übertragen worden.

Unmut wegen Doku

Das Futter für Konflikte geht Morrissey nicht aus. Kurz vor Veröffentlichung seines Merchandises gab er seinen Unmut über eine bevorstehende BBC-Dokumentation über The Smiths bekannt: In einem öffentlichen Brief beschuldigte er Marr, das „Vermächtnis der Band zu zerstören“. Mittlerweile ist dieser Brief zumindest gelöscht.