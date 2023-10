Weltweites Entsetzen nach dem verheerenden Anschlag auf das Trance-Techno-Festival in Israel. Zwei deutsche Acts waren im Line Up des „Universo Paralello Supernova Sukkot Gathering“ vertreten – Ectogasmics und Protonica. Beide sind in Sicherheit.

Am Samstagmorgen (7. Oktober) hatte die islamistische Terrormiliz Hamas das Trance-Festival „ Universo Parallelo“ Nahe eines Kibbutz an der Grenze zum Gazastreifen angegriffen und mindestens 260 Menschen getötet, zahlreiche weitere verletzt oder verschleppt. Unter den rund 30 DJs und Künstler:innen im Line-Up befanden sich ebenfalls die zwei deutschen Acts: Ectogasmics und Protonica.

Ectogasmics und Protonica sind wieder Zuhause angekommen

Piet Kaempfer vom Berliner DJ-Duo Protonica sollte erst am Samstagnachmittag auf dem Festival auftreten. Während des Angriffs der Hamas im Morgengrauen befand er sich deshalb noch nicht auf dem Festivalgelände. Wie aus einem Instagram-Post des Künstlers hervorgeht, war er zum Zeitpunkt der Bombendetonationen und Maschinengewehrschüsse noch in Tel Aviv – und ist mittlerweile wieder zurück in Berlin. Das zweite Protonica-Mitglied Ralf Dietze war offenbar nicht für den Auftritt eingeplant.

„Ich hatte so ein Glück, dass ich nicht dorthin gegangen und sicher nach Hause zurückgekehrt bin (ich hätte nachmittags dort spielen sollen, also blieb ich in Tel Aviv. Das Massaker ereignete sich am Morgen bei Sonnenaufgang). Meine Gedanken sind bei allen Teilnehmenden und ihren Familien und Freunden.“

Auch das DJ-Duo Ectogasmics aus Berlin und Örebro (Schweden) war im Line-Up vertreten. Ihr Set fand zwischen 2:30 und 4:30 Uhr am Samstagmorgen (Ortszeit) statt. Wie uns ihr Label Pavarti Records mitteilte, gelangten Stefan Andersson und Jochen Lemper sicher wieder nach Hause. Ob sie während des Angriffs noch auf dem Festival-Gelände waren, ist bislang unklar.