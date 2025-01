Unk: US-Rapper ist im Alter von 43 Jahren verstorben

Seine Ehefrau bestätigte den Tod von Unk in den sozialen Medien.

Unk ist tot. Er wurde 43 Jahre alt. Das Ableben des Rappers aus Atlanta wurde via Social Media bekannt gegeben. Eine Todesursache wurde jedoch nicht genannt.

Seine Karriere

Der Musiker, der bürgerlich Anthony Platt hieß, konnte sich in den frühen 2000ern mit den Tracks „Walk It Out“ und „2 Step“ einen Namen machen. Seine Debütplatte erschien 2006 unter dem Titel BEAT’N DOWN YO BLOCK! – Artists wie Outkasts André 3000 sowie T-Pain waren auch an Remixen von seinen Stücken beteiligt.

Eine weitere LP von Unk, der auch DJ Unk genannt wurde, kam zwei Jahre später, 2008, heraus. Das Werk, was 2ECOND SEASON hieß, sollte sein bis dato letztes veröffentlichtes sein. Von der Kritik wurde es gelobt, konnte aber dennoch nicht die gleiche Durchschlagskraft wie sein Erstling erreichen.

„Unser Leben wird nie wieder dasselbe sein“

In den sozialen Medien meldete sich die Witwe von Unk, Sherkita Long-Platt, zu Wort. Sie ließ verlauten: „Bitte respektiert mich und meine Familie. Ich habe gerade meinen Mann verloren und meine Kinder haben gerade ihren Vater verloren. Unser Leben wird nie wieder dasselbe sein. ICH LIEBE DICH ANTHONY FÜR IMMER.“

Auch Big Oomp Records zollte dem Verstorbenen Tribut. In einem Posting schrieben sie: „DJ Unk war nicht nur ein legendärer DJ, Rapper und Produzent, sondern ein echter Eckpfeiler unseres Labels, und die Spuren, die er weltweit hinterlassen hat, werden für immer in Ehren gehalten werden. Hits wie ‚Walk It Out‘ und ‚2 Step‘ haben einen unauslöschlichen Eindruck in der Branche hinterlassen, und sein Vermächtnis wird Künstler, DJs und Fans auch in den kommenden Jahren inspirieren. Seine Energie, Kreativität und sein Engagement für das Handwerk werden nie vergessen werden.“