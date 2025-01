Dank „Squid Game“: Zweite Chance für Skandalrapper T.O.P

Der Rapper T.O.P spielt in „Squid Game“ einen Charakter, der ihm nicht ganz unähnlich ist.

Die zweite Staffel der Netflix-Serie „Squid Game“ hat nicht nur eine neue, fesselnde Handlung im Gepäck, sondern auch für ein bemerkenswertes Comeback gesorgt: Der südkoreanische Rapper T.O.P, bürgerlich Choi Seung-hyun, konnte sich mit der Rolle des Thanos nach einer längeren, unfreiwilligen Auszeit wieder ins Gespräch bringen. Das ehemalige Mitglied der berühmten K-Pop-Gruppe BIGBANG kann so zumindest etwas sein Image als Skandalfigur abschütteln.

T.O.P übernimmt in der zweiten Staffel von „Squid Game“ die Rolle des Thanos, eines gefallenen Musikstars mit auffällig lilafarbenen Haaren, dessen Leben von Drogenproblemen und persönlicher Tragik geprägt ist. Eine mutige Wahl, denn die Parallelen zu T.O.Ps eigener Vergangenheit sind offensichtlich.

2017 wurde er in Südkorea wegen Marihuana-Konsums verurteilt – ein schweres Vergehen in einem Land mit strengen Drogengesetzen. Nach dem Skandal zog er sich aus der Öffentlichkeit zurück, er verlor zudem seine lukrativen Werbedeals. Mit dieser Rolle scheint er nun nicht nur sein schauspielerisches Talent beweisen zu wollen, sondern auch ein neues Kapitel in seiner Karriere aufzuschlagen.

Hwang Dong-hyuk, der Schöpfer von „Squid Game“, äußerte sich begeistert über T.O.Ps Engagement. „Es erfordert Mut, eine Figur zu spielen, die so nah an den eigenen Erfahrungen liegt“, erklärte er. Er lobte die authentische und kraftvolle Darstellung des Rappers, die der Serie zusätzliche Tiefe verleihe. Angeblich habe T.O.P sogar auf seine Gage verzichten wollen, da er die Rolle unbedingt wollte.

„Squid Game“ Staffel zwei: Achtung, Spoiler

Die neue Staffel setzt drei Jahre nach den Ereignissen der ersten an. Lee Jung-jae kehrt in der Rolle des Seong Gi-hun zurück, der diesmal entschlossen ist, die tödlichen Spiele von innen heraus zu zerstören, um Menschenleben zu retten. Neben den bekannten Gesichtern bereichert eine Reihe neuer Charaktere die Handlung. Seit dem 26. Dezember 2024 ist die Serie auf Netflix verfügbar und hat schon jetzt erneut für einen weiteren Streaming-Rekord gesorgt.

Die zweite Staffel hat in den ersten vier Tagen nach der Veröffentlichung über 68 Millionen Aufrufe erreicht – ein neuer Rekord für die meistgesehenen Netflix-Serien innerhalb der ersten Woche. Dieser Erfolg übertrifft die bisherige Marke von 50,1 Millionen Aufrufen, die „Wednesday“ im November 2022 erreicht hatte.