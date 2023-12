André 3000 möchte ein weiteres Outkast-Album

André 3000 äußerte sich zur Möglichkeit eines neuen Albums der auf Eis gelegten HipHop-Band Outkast

Fans von Outkast hatten bislang eigentlich wenig Grund für Optimismus. Der letzte Longplayer des HipHop-Duos um André 3000 und BigBoi, „Idlewind“, erschien im Jahr 2006 – und bis auf eine kurze Live-Wiederkehr im Jahr 2014 lag die Gruppe seit 2007 weitgehend auf Eis. Nun sprach André 3000, der im November 2023 sein Flöten-Soloalbum „New Blue Sun“ veröffentlichte, über die Möglichkeit einer Reunion. [related id=“2461239″]

Im Gespräch mit „CBS Mornings“ wurde er gefragt, ob sein Kollege Big Boi und er schon mal über eine Reunion gesprochen hätten. Der Musiker verneinte das, erklärte aber, dass die beiden immer noch in engem Kontakt stünden. „Aber ich denke, weil er weiß, wer ich bin, und weiß, was mich antreibt, weiß er, was mich inspiriert, weiß er, wann ich von etwas begeistert bin. Weißt du, was ich meine? Also denke ich, dass er in dieser Hinsicht nie das Thema forciert hat“.

André 3000: „Ich bin sicher, dass ich ein weiteres Outkast-Album will“

Dann ließ André 3000 einen Satz fallen, der Fans Hoffnung zumindest ein wenig Hoffnung geben dürfte: „Aber ich bin mir sicher, dass ich ein weiteres Outkast-Album will“. Allerdings relativierte er dann wieder ein wenig: „Ja, in meinen Gedanken – aber sehen Sie, das ist die Sache. Das ist die menschliche Seite. Ich wollte schon vor langer Zeit ein Outkast-Album haben.“

Der Musiker weiter: „Ehrlich gesagt, für mich als Person wäre es erfreulich, wenn ich einen Solo-Rap herausbringen könnte. Aber nicht für irgendjemand anderen an diesem Punkt. Es ist für mich, weil ich die Herausforderung mag: ‚Wie könnte ich diesen Teil meines Lebens interessant machen und in Worte fassen?‘ Wie kann ich das machen?

Es heißt also: Daumen und Drücken und optimistisch bleiben: „Es ist immer noch eine Herausforderung. Ich denke also, dass mit dem Willen und der Absicht hoffentlich etwas passieren wird“.