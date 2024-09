Urteil im Mordfall PnB Rock: Täter zu lebenslanger Haft verurteilt

Der Fluchtwagenfahrer und Planer im Mordfall wurde nun zu mindestens 31 Jahren Haft verurteilt.

Rund zwei Jahre nach dem Mord an PnB Rock wurde Freddie Lee Trone zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt. Trone, nun 42 Jahre alt, hat mindestens 31 Jahren bis lebenslänglich bekommen. Er beauftragte seinen damals 17-jährigen Sohn damit, den US-Rapper auszurauben, was letztlich zu dessen Tod führte.

Sohn des Auftraggebers forderte Schmuck im Wert von 500.000 US-Dollar

Diese Entscheidung fiel nach seiner Verurteilung wegen Mordes und Raubes im August. Das Urteil markiert einen Abschluss des Falls, der das Leben des Künstlers Rakim Hasheem Allen – besser bekannt als PnB Rock – mit einem Mal beendete. Der Rapper wurde am 12. September 2022 in einem Restaurant im Süden von Los Angeles ermordet.

Als er mit seiner Freundin Stephanie Sibounheuang in Roscoe’s Chicken & Waffles aß, geriet er ins Visier eines Raubüberfalls, der tödlich enden sollte. Trones Nachwuchs näherte sich PnB Rock und forderte ihn auf, seinen wertvollen Schmuck herauszugeben, dessen Wert auf etwa eine halbe Million US-Dollar geschätzt wurde. Als dieser sich weigerte, schoss der Teenager ihm in die Brust und in den Rücken, bevor er mit der Beute das Restaurant verließ.

Täter versuchte Fluchtwagen zu verbrennen

Nur Wochen nach der Tat identifizierte die Polizei Freddie Lee Trone als eine Schlüsselfigur im Mord an PnB Rock. Trone hatte nicht nur den Raubüberfall geplant, sondern auch als Fluchtfahrer fungiert. Er und sein Sohn flohen vom Tatort, und Trone versuchte später, den Fluchtwagen zu verbrennen, um Beweise zu vernichten. Die Überwachungskameras in der Nähe der gemeinsamen Wohnadresse dokumentierten jedoch seine Handlungen, was zu seiner Verhaftung führte.

Neben Trone wurde auch Tremont Jones, 46 Jahre alt, verurteilt. Er hatte den entscheidenden Hinweis auf den Aufenthaltsort von PnB Rock gegeben und war für die Bereitstellung der Tatwaffe verantwortlich. Jones wurde zu zwölf Jahren Haft verurteilt, jedoch nicht wegen Mordes, sondern wegen Raubes zweiten Grades und wegen Verschwörung zum Raub. Eine weitere Angeklagte, Shauntel Trone, die den Fluchtwagen besaß, erwartet im Januar 2025 ihre Verurteilung.

Der Sohn von Freddie Lee Trone, mittlerweile 19 Jahre alt, steht noch vor einem möglichen Prozess. Derzeit wird untersucht, ob er geistig in der Lage ist, vor Gericht zu stehen. Bisher wurde er als prozessunfähig erklärt, doch eine endgültige Entscheidung steht noch aus.