Kim Porter warf Diddy Missbrauch und Morddrohungen vor

In einem neuen „Enthüllungsbuch“ werden schwere Anschuldigungen gegen Sean „Diddy“ Combs erhoben. Das Werk mit dem Titel „Kims verlorene Worte“ soll die Tagebücher von Kim Porter, der verstorbenen Mutter dreier seiner Kinder, enthalten.

Kim Porter starb 2018 an einer Lungenentzündung. Das 60-seitige Buch basiert nach Angaben von Verleger Chris Todd auf einem USB-Stick, den Porter vor ihrem Tod an enge Freunde weitergegeben habe. Es beschreibt das Leben des Musikmoguls, einschließlich angeblicher orgiastischer Partys, Gewalt und Affären mit bekannten Persönlichkeiten.

