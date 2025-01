24-7 Spyz: P. Fluid wurde ermordet

Der Musiker, der eigentlich Peter Forrest hieß, wurde 64 Jahre alt.

Peter Forrest, alias P. Fluid, ist tot. Er wurde im Alter von 64 Jahren ermordet. Man fand das frühere Mitglied der Black-Rock-Band 24-7 Spyz am 14. Januar leblos und mit deutlichen Spuren der Gewalteinwirkung in einem Krankenwagen in der Bronx.

Die genauen Umstände sind unklar

Der Musiker, der zu diesem Zeitpunkt als Fahrer bei einem Krankenwagenunternehmen tätig war, hatte laut New Yorker Polizeibericht „Verletzungen am ganzen Körper“. Nun wird wegen Mordes ermittelt. Konkrete Informationen zum Tathergang fehlen momentan noch.

Mehr zu P. Fluids Karriere

P. Fluid machte sich mit der Gruppe 24-7 Spyz sowie als Gründungsmitglied der Black Rock Coalition einen Namen. Letztere wollte in den 80ern ein Bewusstsein dafür schaffen, Das Schwarze Artists nicht auf die Genres R&B und Rap beschränkt seien.

24-7 Spyz lieferten Platten, die von Funk bis Hardcore reichten. P. Fluid galt als Frontmann der Band, die sich vor allem mit ihrem Cover von „Jungle Boogie“ von Kool and the Gangs in die globalen Gehörgänge festsetzte.

1990 entschied er sich zum Ausstieg aus der Formation, die aber ohne ihn weitermachte – in kleinerer Besetzung bis heute. Auch der Sänger hörte nie komplett mit dem Musikmachen auf, wenn es denn auch sporadischer wurde.