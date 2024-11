Capital Bra gedenkt Berliner Schussopfer

Nach einer Schießerei mit Todesfolge in Berlin gedenkt Rapper Capital Bra des Opfers.

Am Dienstag wurde in Berlin ein Mann erschossen. Der Tote war offenbar mit Rapper Capital Bra bekannt – und der Berliner Musiker gedachte des Toten nun auf Instagram. „Allah Yerhamak“, schrieb er dazu – auf Deutsch bedeutet das so viel wie: „Möge Gott dir gnädig sein.“ Ferner fand Capital Bra die Worte: „Mögest du im Paradies weilen.“ Wie nah sich die beiden Männer genau standen, kommentierte der Rapper nicht.

Mord mit Hintergrund

Issa Al-A. wurde am Dienstagmorgen, den 26. November, im Berliner Stadtteil Kreuzberg erschossen. Der Mord an dem 31-Jährigen wird mit Clan-Rivalitäten in Verbindung gebracht. Offenbar soll er Opfer einer bereits mehrere Jahre andauernden Familienfehde mit Rachemotiv sein. Ein Bruder von Al-A. war Zeuge der tödlichen Schüsse, denen das Opfer später in Krankenhaus erlag. Die Polizei fahndet derzeit nach dem Schützen.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Familie in eine Schießerei verwickelt ist. Im November 2020 wurde auf Khaled Al-A., einen weiteren Bruder des jüngsten Opfers, geschossen – und das nur wenige Straßen weiter, ebenfalls in Kreuzberg. Er überlebte; der Schütze wurde zu achteinhalb Jahren Haft verurteilt. Auf den ersten Konflikt folgte von der Gegenseite ebenfalls ein Anschlag. Die Polizei verhinderte damals größere Ausschreitungen.