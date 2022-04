US-Rapper Goonews Leiche angeblich im Nachtclub aufgestellt

Der US-Rapper Goonew aus Maryland ist am vergangenen Freitagabend in Prince George’s County angeschossen worden und erlag nur wenige Stunden später im Krankenhaus seinen Verletzungen. Er wurde 24 Jahre alt. Jetzt haben sich seine Angehörigen augenscheinlich für eine besondere Art der Abschiedsnahme entschieden – die nichts für schwache Nerven ist.

In einer Atmosphäre der Ungewissheit steht der leblose Körper des Rappers mit einem Hoodie der Luxusmarke Amiri und einer Krone auf den Kopf in einem Club. Ein Bild, das aktuell für Gesprächsstoff auf Twitter sorgt und die Meinungen der Community stark spaltet.

Das sei „mit Abstand die eigenartigste Trauerfeier, die je veranstaltet wurde“, schrieb eine Person auf Twitter. Andere wiederum stellten Vergleiche mit dem bekannten Wachsfigurenkabinett Madame Taussauds an und halten den im Club aufgestellten Goonew vielmehr für eine Figur. Ein Besucher des Clubs meinte jedoch zu bekräftigen: „Nein, das ist keine Wachsfigur, mein Bruder ist wie ein Gangsta ausgegangen.“

this is hands down the strangest funeral that’s ever been processed pic.twitter.com/NzRZmVezZy

