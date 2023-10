Verlosung: „Bach: Goldberg Variations“ von Víkingur Ólafsson

Wir verlosen drei Exemplare der Goldberg-Variationen auf Vinyl.

Der isländische Pianist Víkingur Ólafsson hat am 6. Oktober seine Interpretation von Johann Sebastian Bachs Goldberg-Variationen veröffentlicht. Der Künstler, der sich bereits 2018 den Stücken des berühmten deutschen Komponisten widmete, habe bereits „25 Jahre lang […] davon geträumt, dieses Werk aufzunehmen“, schreibt er in einer aktuellen Pressemitteilung.

„Wie bei einigen anderen großformatigen Werken von Bach neigte ich dazu, es als eine majestätische, gebieterische Kathedrale der Musik zu sehen, imposant in ihrer Architektur und detailreich in ihrer Ausgestaltung. Heute finde ich ein anderes Bild passender: das Bild einer mächtigen Eiche, nicht weniger imposant, aber organisch, lebendig und dynamisch, mit flexiblen, erneuerbaren Formen, mit Blättern, die sich ständig entfalten, um durch eine metaphysische, die Zeit manipulierende Fotosynthese musikalischen Sauerstoff für ihre Bewunderer zu produzieren“, so Ólafsson über das Werk.

Ab Oktober 2023 werden die Töne des klassischen Stücks, auf der internationalen Tournee des Pianisten, einige der größten Konzertsäle der Welt erfüllen – darunter die Philharmonie de Paris, die New Yorker Carnegie Hall und das Southbank Centre in London. Dabei spielt Víkingur Ólafsson auch in 13 deutschen Städten.

Konzert-Daten 2023/24 in Deutschland:

9. Okt. 2023 – Alte Oper, Frankfurt

10. Okt. 2023 – Laeiszhalle, Hamburg

11. Okt. 2023 – Kölner Philharmonie

13. Okt. 2023 – Großer Sendesaal des NDR, Hannover

14. Okt. 2023 – Die Glocke, Bremen

15. Okt, 2023 – Tonhalle, Düsseldorf

17. Okt. 2023 – Philharmonie Berlin

19. Okt. 2023 – Heinrich-Lades-Halle, Erlangen

21. Okt. 2023 – Prinzregententheater, München

30. Okt. 2023 – Stuttgart

20. Jan. 2024 – Philharmonie Essen

26. Mai 2024 – Konzerthaus Dortmund

25. Jun. 2024 – Elbphilharmonie, Hamburg

Verlosung

Wir verlosen drei Exemplare von Víkingur Ólafsson neuem Werk BACH: GOLDBERG VARIATIONS auf Vinyl. Um am Gewinnspiel teilzunehmen, einfach das Formular ausfüllen und als Lösungswort „Goldberg“ angeben. Einsendeschluss ist der 23.10.2023. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Viel Glück!