Verlosung: Billie Eilish: T-Shirt, Vinyl, Beanie und signiertes Foto

Kaum ein Pop-Act schlägt derzeit so große Wellen wie die 17-jährige Newcomerin Billie Eilish. Mit ihrem kürzlich erschienenen Debütalbum WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO hat sie es bei uns nicht nur zum Album der Woche geschafft, sondern ist außerdem als jüngste Künstlerin aller Zeiten direkt auf die Pole-Position der britischen Billboard-Charts geschossen.

Neben zahlreichen Konzerten in den USA, Kanada, Neuseeland, Australien und Europa kommt die Sängerin diesen Sommer auch für zwei Termine nach Deutschland. So kann man sie zum einen am 16./17. August beim MS Dockville in Hamburg sowie am 7. September beim Lollapalooza in Berlin live auf der Bühne sehen.

Verlosung

Zur Veröffentlichung des Debütalbums der Sängerin verlosen wir folgende Preise:

Kooperation

1x signiertes Foto

1x T-Shirt

1x Vinyl-Version des Albums

1x Beanie

Füllt zur Teilnahme einfach das folgende Gewinnspielformular aus und tragt in das Lösungsfeld „Billie Eilish" ein:

