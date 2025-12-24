Queen: Signierte Gitarre von Brian May gewinnen

von 
Brian May von Queen auf der Bühne des Chase Center in San Francisco, 8. November 2023.

Brian May von Queen

Foto: Getty Images. Miikka Skaffari. All rights reserved.

Festliches Gewinnspiel für Queen-Fans: Zum „We Will Rock You“-Musical in Stuttgart hat Brian May eine Gitarre mit Autogramm versehen.

Brian May sorgt für ein echtes Queen-Weihnachten in diesen Tagen. Gerade erst stellte er im UK-Radio den bisher unveröffentlichten Song „Not For Sale“ vor, nun gibt es eine von ihm signierte Gitarre und Musical-Tickets zu gewinnen.

„Bild“ verlost via „Bild Plus“ das von May mit einem Autogramm versehene Instrument und zwei Tickets für die „We Will Rock You“-Show in Stuttgart. Für die Premiere des wieder aufgelegten Musik-Events war der Gitarrist vor einigen Wochen selbst vor Ort. Für „Bohemian Rhapsody“ stand er sogar auf der Bühne.

Wer gewinnen will, muss sich bei „Bild Plus“ anmelden und dann für die Verlosung registrieren.

Unveröffentlichter Song von Queen

Wer Blut geleckt hat bei „Not For Sale“, die Aufnahme stammt aus den Sessions zum Album QUEEN II von 1974, befand sich bereits im Live-Programm der Queen-Vorgängergruppe Smile (damals noch unter dem Titel „Polar Bear“) und war mehr als 50 Jahre lang im Archiv der Gruppe verborgen.

Neben der Queen-Premiere spielte Brian May in seiner Radiosendung auch eine Auswahl persönlicher Lieblings- und Weihnachtssongs, darunter Titel von Slade, Chuck Berry sowie einen Song von Anita Dobson, seiner Ehefrau. Zum Abschluss richtete May noch Grüße an die Hörer:innen: „Ich hoffe, alle haben wunderbare Weihnachten und ein großartiges neues Jahr!“

Zuletzt feierten Queen den 50. Geburtstag ihrer legendären Platte „A Night At The Opera“.

