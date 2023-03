Verlosung: „Emergency Declaration – Der Todesflug“ auf DVD und Blu-ray

Foto: Pure Online. All rights reserved.

Still aus „Emergency Decalaration - Der Todesflug" (2021), Song Kang Ho- ist Seargent Koo In-Ho.

Am 23. März wurde der südkoreanische Action-Thriller „Emergency Declaration – Der Todesflug“ (2021) auf DVD und Blu-ray fürs Heimkino veröffentlicht. Nach seinem offiziellen Kinostart 2021 entwickelte er sich schnell zum Kassenschlager. Der eben erst in Cannes für seine Rolle in „Broker“ (2022) ausgezeichnete Song Kang-Ho („Parasite“, 2019) übernimmt als Sergeant Koo In-Ho die Mission, einen Terroranschlag mit einem Linienflugzeug abzuwenden – inklusive Androhung einer Viruskatastrophe, deren Implikationen die Covid-19-Pandemie den Schauspieler*innen noch einmal deutlich vor Augen führte, als sie die Dreharbeiten unterbrach.

Hier gehts zum Trailer:

MUSIKEXPRESS verlost den Streifen 2x auf DVD und 2x als Blu-ray.

Füllt zur Teilnahme einfach das folgende Gewinnspielformular aus und tragt in das Lösungsfeld „Emergency Declaration“ ein. Teilnahmeschluss ist der 7. April 2023. Die Gewinner*innen werden schriftlich benachrichtigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.