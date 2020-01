Verlosung: Gewinnt 1×2 Tickets für die Deutschland-Tour von Sebadoh

Foto: Justin Pizzoferrato. All rights reserved.

Über 30 Jahre existiert Sebadoh, die 1988 von Eric Gaffney und Dinosaur-Jr.-Bassist Lou Barlow gegründete Indierockband, nun schon. In dieser Zeit haben die aus Massachusetts stammenden Musiker an der Seite von Pavement und Guided By Voices nicht nur dem LoFi-Genre den Weg bereitet, sondern außerdem insgesamt neun Studio- und drei Compilation-Alben veröffentlicht.

Nach einer sechsjährigen Schaffenspause erschien 2019 endlich Sebadohs neuntes und damit aktuelles Studioalbum ACT SURPRISED. ME-Autor Sven Niechziol lobte die darauf vertretenen Tracks in seiner Rezension als „schnelle, aber nie überdrehte Songs und wunderbare Lieder, die unterschwellig von Melancholie durchsetzt sind.“

Im März kommen Sebadoh mit ACT SURPRISED für einige Konzerte nach Deutschland – Musikexpress präsentiert.

Sebadoh live 2020 – hier sind die Deutschlandtermine:

16.03. Bremen, Lagerhaus

17.03. Bielefeld, Forum

18.03. Dresden, Beatpol

27.03. Schorndorf, Manufaktur

29.03. München, Strom

Tickets gibt es online bei Eventim und an allen bekannten Vorverkaufsstellen – oder aber hier bei uns!

Verlosung

Pünktlich zur Tour verlosen wir nämlich 1×2 Tickets pro Deutschland-Konzert.

Füllt zur Teilnahme einfach das folgende Gewinnspielformular aus und tragt in das Lösungsfeld den Titel von Sebadohs aktuellem Album ein. Wichtig: In Klammern hinter das Lösungswort schreibt Ihr bitte den Namen der Stadt, in der Ihr Sebadoh live sehen wollt.

Dein Name (Pflichtfeld)

Deine E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)

Straße und Hausnummer (Pflichtfeld)

PLZ (Pflichtfeld)

Ort (Pflichtfeld)

Deine Lösung (Pflichtfeld)



Teilnahmeberechtigt sind alle volljährigen Einsender außer Mitarbeiter der beteiligten Firmen und deren Angehörige. Personen unter 18 Jahren benötigen die Einwilligung ihres/ihrer Erziehungsberechtigten.

Die Gewinner werden unter allen Teilnehmern durch das Los ermittelt. Mehrfachmails, computergenerierte E-Mails sowie E-Mails von Gewinnspiel-Diensten werden vom Gewinnspiel ausgeschlossen!

Teilnahmeschluss ist der 31.01.2020. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.