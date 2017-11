In dieser Woche startet die Deutschland-Tour von The Horrors – die erste seit 2011. Neben Songs des neuen Albums V werden natürlich auch die Fanlieblinge der Vorgängeralben STRANGE HOUSE, PRIMARY COLOURS, SKYING und LUMINOUS zu hören sein.

Passend zur Live-Rückkehr der Band um Sänger Faris Badwan verlosen wir pro Stadt ein Fanpaket, bestehend aus 1×2 Tickets und dem aktuellen Album V auf CD. The Horrors treten an folgenden Terminen in diesen deutschen Städten auf – präsentiert vom Musikexpress:

15. November Köln – Jungle Club

17. November München – Backstage Halle

18. November Hamburg – Molotow

Alles was Ihr für die Chance auf das Fanpaket tun müsst, ist unten stehendes Formular mit der Lösung HORROR + EURE WUNSCHSTADT auszufüllen. Die Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Wir wünschen viel Erfolg!

Dein Name (Pflichtfeld)

Deine E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)

Deine Lösung