Verlosung: Gewinnt eine LP plus Storybook zu Lang Langs „The Disney Book“

Disney wird in diesem Jahr hundert Jahre alt. Der chinesische Pianist Lang Lang nimmt das zusammen mit dem Micky-Maus-Konzern zum Anlass, Klassiker aus Disney-Filmen vom „Dschungelbuch“ bis „Aladdin“ neu zu vertonen. Am Freitag, 16. September, ist das Album „The Disney Book“ erschienen. Dazu gibt es einen Videoclip zum Track „The Beauty and the Beast“ – alias „Die Schöne Und Das Biest“.

Begleitet wird Lang nicht nur vom Royal Philharmonic Orchestra unter der Leitung von Robert Ziegler, sondern auch etwa vom kolumbianischen Sänger Sebastián Yatra und dem italienischen Tenor Andrea Bocelli. „Diese neuen Fassungen sind mir quasi in die Finger komponiert“, sagt Lang Lang. Das Album sei ein Geschenk an Alt und Jung: „Ich hoffe, dass alle, ganz gleich welcher Generation und Herkunft, diese Aufnahme genießen und dieselbe Freude erleben, die sie einst empfanden, als sie zum ersten Mal einen Disney-Film sahen.“

Hier könnt ihr euch das Video zu „The Beauty and the Beast“ ansehen:

Das Storybook enthält die Storyboards zum Videoclip von „The Beauty and the Beast“. Es ist auf wertigem Papier gedruckt und von Lang Lang unterschrieben.

Verlosung: Vinyl plus Storybook zum Video von „The Beauty and the Beast“

Wir verlosen das Album einmal auf Vinyl plus einem Storybook zum Video von „The Beauty and the Beast“ von Lang Lang.

Wer gewinnen will, muss nur das Formular ausfüllen und als Lösung „The Disney Book“ angeben. Teilnahmeschluss ist der 30. September. Viel Erfolg!

Dein Name (Pflichtfeld)

Deine E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)

Straße und Hausnummer (Pflichtfeld)

PLZ (Pflichtfeld)

Ort (Pflichtfeld)

Deine Lösung (Pflichtfeld)



+++ Dieser Artikel erschien zuerst auf rollingstone.de +++