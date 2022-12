Der Pop-Poll 2022: Mitmachen, abstimmen, gewinnen!

2022 neigt sich dem Ende zu. Wie immer wollen wir in unserer Leser*innenumfrage Eure Meinung hören: Was waren die Highlights des Jahres, was ging gar nicht? Unter allen Teilnehmenden verlosen wir die tollen, hier abgebildeten Gewinne.

Der Einsendeschluss ist der 4. Januar 2023.

Album des Jahres Song des Jahres Solokünstler*in des Jahres Newcomer*in des Jahres (Streaming-)Live-Act des Jahres Band des Jahres Film des Jahres Serie/TV-Sendung des Jahres Ereignis des Jahres Enttäuschung des Jahres Musikalische Hoffnung für 2023

Diese Preise könnt Ihr gewinnen:

Pure Evoke Home

Der Pure Evoke Home bietet kraftvollen Klang in schlankem Design und liefert verschiedenste Audioinhalte direkt ins Wohnzimmer. Diese moderne Alternative zu einer klassischen HiFi-Anlage bietet alle Lieblingsinhalte von Spotify Connect, internationalen Radiosendern, DAB+ und sogar einen eingebauten CD-Player. Das Musiksystem ist WLAN-fähig und bietet so eine Auswahl von über 85.000 Internetradiosendern. Alle wichtigen Funktionen lassen sich direkt am Gerät oder über die Fernbedienung und auch mit einer App steuern.

Wert: 449,99€

TEAC Bluetooth-Plattenspieler

Der TN-180BT-A3 bietet mit Bluetooth eine völlig neue Art, Schallplatten zu hören. Dafür sind weder zusätzliche Kosten für HiFi-Komponenten noch eine komplizierte Verkabelung erforderlich. Benötigt werden lediglich Bluetooth-Lautsprecher oder Kopfhörer, um in die Welt des Vinylklangs einzutauchen. Zahlreiche Ausgänge ermöglichen den Anschluss von Verstärkern, Lautsprechern oder Bluetooth-Geräten jeder Art. Der TN-180BT-A3 ist sowohl etwas für Musikliebhaber*innen, die schon seit Jahrzehnten Schallplatten sammeln, als auch für diejenigen, die noch Vinylfans werden wollen.

Wert: 239€

Braun Audio: LE03 Lautsprecher

Der LE03 ist ein smarter Premium-Multiroom-Lautsprecher von Braun Audio, der das zeitlose Design der Braun-Audio-Ursprünge wieder aufleben lässt. Der Lautsprecher liefert eine wunderschön gestreute Klangbühne, ist auffallend, ohne aufdringlich zu wirken und verkörpert die perfekte Balance aus kraftvoller Leistung und minimalistischer Form. Dabei unterstützt er dank integrierter Chromecast-Schnittstelle über 300 Streaming-Dienste; regelmäßige Software-Updates gewährleisten die Langlebigkeit der Lautsprecher. Außerdem verfügt der LE03 über eine intelligente Sprachsteuerung per Google Assistant.

Wert: 379€

Master & Dynamic: MW 75 Headphones

Die MW75 sind die nächste Generation der Active Noise-Cancelling Wireless Headphones vom New Yorker Audio-Unternehmen Master & Dynamic. Die in weichem Leder und Memory Foam umschlossenen Ohrmuscheln liefern kraftvollen Sound mit integrierter Geräuschunterdrückung (ANC). Auch die Akkulaufzeit ist stark: Mit bis zu 32 Stunden garantieren die Kopfhörer langen Musikgenuss. Zusätzlich ermöglicht die M&D Connect App eine Einstellung des Equalizers ganz nach persönlichem Geschmack. Damit die stylischen Kopfhörer unterwegs auch unversehrt bleiben, kommen sie in einer robusten Hartschalentasche mit zusätzlichem Stauraum für Kabel. Neben den Kopfhörern wird auch ein stylischer Kopfhörer-Ständer verlost.

Wert: 660€

Audio-Technica: M50x Kopfhörer

Der M50x ist ein professioneller Monitorkopfhörer des japanischen Traditionsherstellers Audio-Technica und wurde entwickelt, um ein überragendes Klangerlebnis zu bieten. Er wird online von Profis, Gelegenheitshörer*innen und Streamern gleichermaßen gelobt. Ob beim alltäglichen Hören, beim Pendeln, Gaming oder bei Studioaufnahmen, mit dem M50x sind Hörer*innen in den besten Händen. Der Kopfhörer liefert ein atemberaubendes Sounddesign mit hervorragender Klarheit, Immersion und authentische Wiedergabe von Live-Performances. Der ATH-M50x ist eine ausgezeichnete Wahl für Studiokopfhörer, die sich perfekt zum Abhören oder Überwachen der Audioperformance eignen.

Wert: 169€

Teufel: Real Blue Inc Bluetooth Kopfhörer

Guter Sound ist echt: Der geschlossene HD-Bluetooth-Kopfhörer REAL BLUE NC von Teufel mit Active Noise Cancelling ist ein wahrer Alleskönner. Er liefert besten Sound, höchsten Tragekomfort, lange Akkulaufzeiten, eine intuitive Steuerung und eine hocheffiziente Geräuschunterdrückung, ideal für die Bahn, im Flugzeug oder im Office. Umgekehrt sorgt der optionale Transparenzmodus, wenn nötig für ein verstärktes Wahrnehmen von Außengeräuschen.

Wert: 229€

Aura Carver: Digitaler Bilderrahmen mit App und Social Features

Der Carver ist Auras neuester Bilderrahmen, er hat von allen Rahmen das größte Display und zeigt Weihnachtsbilder in hochwertiger HD-Qualität. Mit einem beeindruckenden Bildschirm, hochwertiger HD-Qualität, eingebautem Lautsprecher und unbegrenztem Speicherplatz, ist der Aura Carver das perfekte Weihnachtsgeschenk für jedes Familienmitglied. Sogar bevor er eingepackt und unterm strahlenden Weihnachtsbaum platziert wird kann der Carver kinderleicht per App eingerichtet und mit Bildern bestückt werden. Zudem kann der Besitzer Freunde und Familie einladen, ihre Bilder dem Rahmen hinzuzufügen, wodurch ein ganz privates soziales Netzwerk entsteht, das mit den Liebsten geteilt werden kann.

Wert: 159€

Sonos Ray Soundbar

Die kompakte Soundbar Sonos Ray bringt beeindruckend Sound für ihre Größe direkt nach Hause. Dank akustischen Innovationen, die für perfekt ausbalancierten Sound, kristallklare Dialoge und kraftvollen Bass sorgen, setzt Ray neue Maßstäbe. Durch das schlichte Design fügt sich die Soundbar in jeden Einrichtungsstil ein, egal ob auf einem Sideboard, im TV-Schrank oder unter dem Weihnachtsbaum. Die Sprachverbesserung von Sonos sorgt für kristallklare Dialoge.

Wert: 299€

Sonoro Stream

Hochmoderne Equalizer und fein abgestimmte Lautsprecher bieten Ihnen selbst in akustisch schwierigen Räumen atemberaubende Brillanz. Das versiegelte Gehäuse und die wasserdichte Fernbedienung des STREAM bietet zudem Schutz vor Feuchtigkeit. Dank des integrierten Internetradios steht Ihnen die ganze Welt der Musik offen. Dank der Integration der zahlreichen Streamingdienste bietet das STREAM zudem eine problemlose Anbindung an die größten Musikstreamingdienste.

Wert: 269€