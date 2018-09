Verlosung: Schnürschuhe aus Leder mit Krokoprint von FLORIS VAN BOMMEL

Mehr als 280 Jahre Familien-Schuhbusiness: 1734 begann Floris van Bommels Ur-, Ur-, Ur-, Ur-, Ur-, Ur-Großvater mit der Produktion von Schuhen: Handmade. Fast drei Jahrhunderte später ist das Familienunternehmen in 9. Generation längst zur Trendmanufaktur mit impuls- und imagestarken Kollektionen, Kampagnen und Kooperationen avanciert. Floris van Bommel führt die Marke als kreative Seele an: Voll Vitalität, Humor, Leichtigkeit und Inspiration. „Kombiniert“ mit Beständigkeit, Identität und authentischer DNS. Seine Leidenschaft zu Rockmusik, schwarzen Muscle-Cars, Fußball, amerikanischen Konzerttourneen und Roadtrips gibt den Twist, der die Marke einzigartig macht. Das Ergebnis sind Kollektionen voller Kreativität, Individualität und Überraschung. Mit dem Schuhmacher-Wissen seines Vaters, Großvaters, Urgroßvaters bis hin zu den Brüdern Reynier und Adrianus, den Gründern der Marke im Jahr 1734. Gleichzeitig voller Modernität und Innovation, die im Zeitalter von neuen Männerbildern, Digitalisierung und sich veränderten Marktbedingungen an ein erfolgreiches Markenprodukt gestellt werden.

Für einen Schuh nutzt Floris eine Vielzahl von hochwertigen Materialien, die Kopieren unmöglich macht. Der Produktionsaufwand ist zu hoch. Die Schuh-Styles erzeugen mit kontrastreichen Materialien, Farben und Formen kreative Spannung. Schuhsohlen verleiht er Widmungen, gibt Bildrätsel auf, bildet seine Zeichnungen ab. Eine Fläche für handgeschriebene Botschaften und Details für eine persönliche Kundenbeziehung. Authentizität, die berührt und sich damit von der Masse absetzt. Heute ist van Bommel längst mehr als nur eine altehrwürdige Schuhmanufaktur – van Bommel ist eine Institution, europäisches Kulturgut, ein Phänomen!

Mindestens 250 Handarbeitsgriffe sind bis heute erforderlich, um ein Modell herzustellen. Gefertigt werden die Styles nach wie vor überwiegend in der hauseigenen Manufaktur in Holland. Das niederländische Schuhbrand zeigt mittlerweile mit eigenen Stores in Köln, Düsseldorf, Hamburg und Nürnberg für Deutschland wie auch in Amsterdam, Antwerpen, Brügge und Utrecht Flagge. Rund 300 Verkaufsstellen sind es derzeit in Deutschland, zu denen Häuser wie Alsterhaus, Breuninger, Engelhorn, Zumnorde, Garhammer, KaDeWe, Oberpollinger oder Görtz gehören.

