Video: Das habt Ihr bei der ME-Klubtour in Hamburg mit Haiyti & Co. verpasst

Fette Beats, Autotune und ganz viele Jogginghosen: Die dritte Station der diesjährigen MUSIKEXPRESS Klubtour Cool Nights powered by Wodka Gorbatschow in Hamburg war so bombastisch, dass hätten noch nicht mal die Beginner geschafft. In unserem Nachbericht könnt Ihr ausführlich nachlesen, was Ihr bei der ME-Klubtour in Hamburg verpasst habt. Für alle, die noch mehr wissen und sehen wollen, kommt hier der Nachbericht im Videoformat.

Viel Spaß beim Anschauen!

Und wenn Ihr jetzt denkt: „Mensch, da wäre ich auch gerne gewesen!“ – könnt Ihr haben: Die nächste und für dieses Jahr letzte MUSIKEXPRESS Klubtour Cool Nights powered by Wodka Gorbatschow findet nämlich schon am 25.10.2018 in München statt.

Lasst Euch das nicht entgehen und kommt vorbei!

Die weiteren Klubtour-Termine im Überblick:

ME-Klubtour in München

25.10.2018

Blitz Club

MOUNT KIMBIE (DJ-SET)

WEVAL (DJ-SET)

KID SIMIUS (LIVE)

PEREL (HYBRID)

Alle Infos zur Klubtour findet Ihr außerdem auch auf unserer Themenseite unter musikexpress.de/klubtour