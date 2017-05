Video: Kraftklub spielen „Fenster“ bei „Circus HalliGalli“ als Marionetten

Am Dienstag traten Kraftklub im „Circus HalliGalli“ von Joko und Klaas auf und präsentierten dort ihre aktuelle Single „Fenster“. Das taten sie aber nicht mit einer gewöhnlichen Performance, sondern mit einer ungewöhnlichen: Während Kraftklub den Song spielten, hingen sie in 20 Metern Höhen an Seilen und sahen somit aus wie Marionetten. Ob diese Show als Reaktion auf „Marionetten“, einen neuen Song von Xavier Naidoo und den Söhnen Mannheims, zu verstehen ist? Weil Kraftklub in „Fenster“ schließlich unter anderem gegen die Wutbürger, Lügenpresse-Rufer und Verschwörungstheoretiker ansingen, denen Naidoo immer wieder eine Stimme gibt? Reine Spekulation. Das Video vom Auftritt jedenfalls seht Ihr hier:

https://www.youtube.com/watch?v=pf0NLNuWpng Video can’t be loaded: Kraftklub – Fenster | Circus HalliGalli | ProSieben (https://www.youtube.com/watch?v=pf0NLNuWpng)

Kraftklubs neues Album KEINE NACHT FÜR NIEMAND erscheint am 2. Juni 2017. Nach der Festivalsaison beginnt im Herbst die dazugehörige Hallentournee von Kraftklub.