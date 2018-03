Videopremiere: Swutscher hocken mit Isolation Berlin im „Bierstübchen“

Ende 2017 präsentierten wir die Newcomer Swutscher, die mal an ganz junge Element Of Crime oder wie Chuckamuck an eine wilde Partynacht erinnern.

Mit „Im Westen“ gab das Sextett aus Rhen bei Hamburg den Auftakt zu seinem Debütalbum. Jetzt gibt es noch einmal neue Musik von den Jungs, bevor WILDE DEUTSCHE PRÄRIE am 25. Mai 2018 erscheinen soll.

Das Video zu „Bierstübchen“ featuring Tobias Bamborschke von Isolation Berlin könnt Ihr Euch jetzt exklusiv auf Musikexpress anschauen:

Swutscher, übrigens plattdeutsch für einen „liederlich lebenden Menschen“, sind außerdem ab Mitte März 2018 mit Isolation Berlin auf Tour durch Deutschland und die Schweiz. Das sind die Termine:

15. März – Potsdam (Waschhaus)

16. März – Hannover (Cafe Glocksee)

17. März – Bremen (Tower)

21. März – Weinheim (Cafe Central)

22. März – Frankfurt (Zoom Club)

23. März – Reutlingen (franz.K)

24. März – Erfurt (Engelsburg)

25. April – Nürnberg (MUZclub)

26. April – Luzern (Sedel)

27. April – Bern (Dachstock)

28. April – Zürich (Mascotte)

29. April – München (Hansa39)

30. April – Regensburg (Alte Mälzerei)

1. Mai – Dresden (Groovestation)

02. Mai – Fulda (Kulturkeller)

03. Mai – Essen (Zeche Carl)

04. Mai – Göttingen (Musa)

05. Mai – Münster (Gleis 22)

11. Mai – Leipzig (Naumanns)

12. Mai – Berlin (Astra Kulturhaus)

23. Mai – Düsseldorf (Zakk)

24. Mai – Wiesbaden (Schlachthof)

25. Mai – Lingen (Alter Schlachthof)

26. Mai – Leer (JuZ)

Solo ist die Band am 24. April in Mainz (Schon Schön) und am 4. August in Elsdorf (Oakfield) zu hören.