Swutscher dürsten die Kehlen nach „Palm Royale“ (Video)

Swutscher, das ist die wohl exzessivste unter den Garage-Gruppen des Landes. Das besagte Rock-Genre veredeln sie wahlweise mit dem Goldenen Schlager der 50er-Jahre, Post-Punk – oder Country-Musik. So geschehen auf ihrer neuen Single, die ihren Titel mit dem belgischen Starkbier „Palm Royale“ teilt.

„Wir sind ja große Fans von Tom Astor und Truck Stop“

Für ihr neues Stück haben allen voran deutschsprachige Künstler als Quell der Inspiration hergehalten, die in den 70er- und 80er-Jahren die amerikanische Volksmusik mit der deutschen vermengt haben: „Wir sind ja große Fans von Tom Astor und Truck Stop“, sagt Sänger Sascha Utech verschmitzt.

Der richtige Tropfen im richtigen Augenblick

Auf das Ale-Bier, dessen Aroma an Banane erinnert, ist er nach eigener Aussage im gerade rechten Moment gestoßen: „Ein Tropfen, der mich in einer dunklen Stunde fand. Unverhofft wurde er mir in einem Vorort von Holland angeboten und ließ mich nach zwei Gläsern vergessen, welch Leichtsinnigkeit mich eigentlich hier her brachte.“ Tatsächlich ist das Flüssige Brot in diesem Song eine Art Sinnbild für den Wunsch nach ein klein wenig Erlösung von allem, was das Leben beschwert.

Der Tocotronic-Bassist und ME-Kolumnist Jan Müller umschreibt das neue Stück trefflich: „Wieder einmal inszenieren Swutscher das Dunkle, das Schöne und das Unerreichbare“, so der Musiker.

Für die Regie des Musikvideos zeigt sich Niklas Zeiner verantwortlich. Darin zu sehen sind die zum Quintett geschrumpften Swutscher auf Achse. Ein Wohnmobil dient als Fahrzeug der Wahl. Das Gefährt wird natürlich geputzt, Pommes werden verspeist, Karten gespielt und – selbstredend – wird auch Dosenbier kredenzt.

Swutscher sind im Frühjahr in ihrer Paradedisziplin zu sehen: live

Weil Swutscher, wie eingangs erwähnt, den Exzess und damit einem der Grundpfeiler des „Good Old Rock’n’Roll“ preisen, seien unseren Leser*innen ihre Konzerte im Frühjahr 2022 ans Herz gelegt. Denn wenn in den vergangenen Monaten etwas gefehlt hat, dann waren es Rocking and Rolling.

Die Tourdaten:

20.4. A- Wien – Rhiz

21.4. München – Heppel & Ettlich

22.4. CH-Basel – Hirscheneck

23.4. Stuttgart – Club Cann

28.4. Düsseldorf – KulturSchlachthof

29.4. Husum – Speicher

30.4. Hamburg – Molotow

05.5. Kassel – Goldgrube

06.5. Münster – Gleis 22

07.5. Bremen – Tower

08.5. Hannover – Bei Chez Heinz

17.5. Köln – Bumann & Sohn

18.5. Nürnberg – Muz Club

19.5. Chemnitz – Nikola Tesla

20.5. Dresden – Groove Station

21.5. Berlin – Urban Spree

Über Swutscher