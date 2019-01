Videopremiere: Botschaft veröffentlichen mit „Treptower Park“ einen Vorboten für ihr Debüt

„An der Promenade gehen Menschen,

allein oder zu zweit,

und starren auf das Ufer

der Aussichtslosigkeit“

Mit dieser Zeile beginnt „Treptower Park“, die neue Single von Botschaft. Noch nie gehört? Botschaft bestehen aus Malte Thran, Peter Tiedeken (Ex-Station 17, Ex-The Robocop Kraus, Thai Wolf), Nils Kempen (Station 17 und Ex-Saboteur), Christian Heerdt und Holger Lüken (Ex-Tusq).

Die fünf Herren gibt es zusammen seit 2016, sie machen sanften Indie-Gitarrenpop und werden ihr Debütalbum MUSIK VERÄNDERT NICHTS am 8. Februar 2019 veröffentlichen.

Kooperation

Angeblich haben sie während der Aufnahmen fast ausschließlich Joni Mitchell und Steely Dan gehört. Das Ergebnis dieser deutschen Liaison mit Giganten des mittelmäßigen Softrocks könnt Ihr Euch ja jetzt anhören.