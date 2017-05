Videopremiere: Burkini Beachs „Bodyguards“ klingt, als käme Sufjan Stevens aus Bayern

Der Name ist ein irreführender: Hinter Burkini Beach mag man nach all den Debatten um das namensgebende Kleidungsstück gesellschaftspolitische Kommentatoren erwarten. Zumindest die Musik von Burkini Beach aber könnte privater nicht sein. Bei den Texten sind wir uns noch nicht so sicher.

Burkini Beach, das ist nicht etwa eine Band, sondern das Soloprojekt von Rudi Maier. Den 26-Jährigen kennt man vielleicht als Teil von The Dope aus dem bayerischen Nest Nettelkofen, mit denen er 2013 das Album HINTERLANDIA herausbrachte und darauf experimentellen Indierock spielte. Allein mag Maier es ganz offensichtlich ruhiger: Seine Solosongs haben mit Rock nur wenig zu tun, dafür umso mehr mit der Intimität so berührender Songwriter wie Sufjan Stevens, Elliott Smith oder Rocky Votolato. Als Einflüsse sind diese Namen jedenfalls nicht zu überhören. Und wer sich nun bei uns das Video zu Burkini Beachs Song „Bodyguard“ anguckt, darf wie wir über drei Minuten lang überlegen, ob die Behauptung des Unpolitischen nicht doch revidiert werden muss. So viele Polizeiautos! So viele Männer in Uniformen! Die Aufnahmen stammen zum Glück nur aus einem alten Polizei-Lehrfilm:

Rudi Maier selbst sagt über den Song: „Mein persönlicher Lieblingssong auf dem Album… Ich wollte schon lange mal einen richtigen Splatter schreiben, hier hat’s dann irgendwie funktioniert. Wahrscheinlich genau wegen der Schere zwischen dem recht klassischen musikalischen Arrangement auf der einen Seite und dem eher expliziten Text auf der anderen.” Und es stimmt: Musikalisch so nahbar und in Sicherheit wiegend wie Sufjan Stevens’ „John Wayne Gacy Jr.“ – textlich aber ähnlich explizit. Während Stevens von einem bekannten Serienmörder singt, singt Maier davon, wie sein Protagonist und dessen Freundin Suzanne im „Bonnie & Clyde“-Style auf der Flucht sind, aber nicht mehr entkommen können. Ihre Leichenteile gehörten bald der Polizei, man könne also genauso gut noch etwas Spaß haben. Na dann!

Burkini Beachs Debüt-Album SUPERSADNESS INTL. wurde mithilfe von „Sir“ Simon Frontzek (Tomte) aufgenommen und erscheint am 19. Mai 2017.

Burkini Beach auf Tour 2017:

08.06. Berlin, Monarch

09.06. Hamburg, Knust Open Air

10.06. Dortmund, HEJ Store

11.06. Frankfurt, Lotte Lindberg

12.06. Köln, Weltempfänger

13.06. Darmstadt, Schlosskeller

15.06. München, Milla

26.06. Chemnitz, Inspire