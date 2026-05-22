Britney Spears: Dashcam zeigt bizarres Lasagne-Angebot

Fast ironisch: Die vier meistgestreamten Songs von Britney Spears reihen sich aneinander zu „Toxic“, „…Baby One More Time“, „Gimme More“ und „Oops!… I Did It Again“ – das liest sich wie ein bitterer Kommentar zu den letzten Jahren. Ein Zufall der Streaming-Statistik, mehr nicht – aber einer, der sitzt.

Denn Britney Spears ist mal wieder in den Schlagzeilen. Der Megapopstar polarisiert seit einiger Zeit mit Themen weit außerhalb des Musik-Kosmos. Zuletzt 2021 mit der Free-Britney-Bewegung, als sie sich aus den Zwängen ihrer jahrelangen Bevormundung befreite – einer Conservatorship, die ihr eigener Vater Jamie Spears 2008 nach einer Reihe öffentlicher psychischer Krisen einrichten ließ und die mehr als 13 Jahre Bestand hatte. Am 12. November 2021 beendete Richterin Brenda Penny sie vollständig. Doch die Freiheit brachte neue Schlagzeilen.

Immer wieder beunruhigte die Sängerin ihre Fans mit Instagram-Posts. So teilte die Popikone im September 2023 ein Video, in dem sie mit zwei Messern tanzte – die Behörden führten daraufhin einen „Wellness-Check“ durch, nachdem Fans Besorgnis geäußert hatten. Sie beteuerte, die Messer seien nicht echt, Halloween stehe bevor. Naja, kann ja jedem mal passieren. Doch an ihrem 43. Geburtstag im Dezember 2024 teilte sie Videos, in denen sie sagte, sie sei nach Mexiko gezogen, werde fünf Jahre alt und komme in den Kindergarten. Ab August 2025 folgte eine Reihe als „alarmierend“ wahrgenommener Posts, darunter ein Aktfoto mit Rosen-Emoji und Clips erratischen Tanzens. Während manche Fans Besorgnis zeigten, hielten andere die Reaktionen für „overblown“ und freuten sich eher über die neu gewonnene Freiheit der Sängerin.

Der DUI-Skandal

Dann kam der DUI-Skandal. „Driving under the Influence“ – die Popikone wurde am Abend des 4. März 2026 von der California Highway Patrol angehalten, nachdem ein anderer Fahrer per 911 einen Fahrer mit erratischer Fahrweise gemeldet hatte. Sie war die einzige Insassin eines schwarzen BMW 430i, wirkte laut Polizei beeinträchtigt und absolvierte mehrere Field-Sobriety-Tests.

Daraufhin wurde sie gerichtlich belangt. Am 4. Mai 2026 bekannte sie sich schuldig – nicht wegen DUI, sondern wegen „wet reckless“. Das ist eine reduzierte Variante, die für Beschuldigte ohne DUI-Vorgeschichte gilt, mit niedrigem Blutalkoholwert und ohne Unfall oder Verletzte. Das Urteil: zwölf Monate Bewährung und ein Tag Haft, der als verbüßt angerechnet wurde. Dazu kamen ein DUI-Kurs und staatlich vorgeschriebene Bußgelder. Gerade nochmal gut gegangen, könnte man denken.

Das Dashcam-Material

Doch nun tritt ein neues Video ans Tageslicht. Das Dashcam- und Bodycam-Material wurde am 21. Mai 2026 veröffentlicht. Darin sieht und hört man, wie Britney die Officers zunächst bittet, sie nicht aus dem Auto zu holen – sie sagte ihnen anfangs, sie werde nicht aussteigen. Auf den Vorhalt, sie sei über zwei Spuren geschwenkt, entschuldigte sie sich und sagte, sie sei am Telefon gewesen. Kurz darauf bot sie den Beamten etwas Bizarres an: „Ich mach euch was zu essen, eine Lasagne, was immer ihr wollt.“ Sie habe auch einen Pool, fügte sie hinzu. Das verzweifelte Angebot fruchtete jedoch nicht. Was bleibt, sind weitere Aufnahmen einer sichtlich unter Einfluss stehenden Britney – und mit dem Eklat ein weiteres Zerren in der Öffentlichkeit.

Gespaltene Reaktionen

Die Reaktionen fielen aus, wie sie bei Britney inzwischen fast immer ausfallen: gespalten. Ein erheblicher Teil der Fans richtete den Zorn weniger gegen die Sängerin als gegen das Boulevardportal, das die Aufnahmen überhaupt erst öffentlich machte. TMZ hatte das Material am 21. Mai veröffentlicht, woraufhin sich Spears-Fans in den sozialen Medien rasch hinter sie stellten – viele empört darüber, dass das Portal die Aufnahmen herausgab. „Lasst dem Mädchen seinen Frieden! Herrgott“, kommentierte eine Person auf X. Das alte Free-Britney-Reflexmuster, nur in neuer Verpackung: Schutzinstinkt gegen die Maschinerie, die vom Drama lebt. Andere lasen das Video schlicht als das, was es ist – ein weiterer beunruhigender Beleg in einer langen Reihe.

Spears selbst hat sich zu dem Footage bisher nicht geäußert. Ihr Management hatte bereits zur Verhaftung im März von einem „bedauerlichen und vollkommen unentschuldbaren Vorfall“ gesprochen und die Hoffnung formuliert, dies könne der erste Schritt zu einer überfälligen Veränderung in Britneys Leben sein. Damit bleibt die Frage, die über allem schwebt und die kein Dashcam-Clip beantwortet: Ab wann kippt Anteilnahme in Voyeurismus – und ob die Öffentlichkeit den Unterschied überhaupt noch kennt.