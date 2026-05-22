Tokio Hotel schwelgen in Nostalgie: „Memory Lane“ blickt 20 Jahre zurück

Tokio Hotel veröffentlichen neue Single „Memory Lane“, in der sie auf über 20 Jahre Bandgeschichte zurückblicken.

Mehr als zwanzig Jahre sind vergangen, seit Tokio Hotel 2005 mit „Durch den Monsun“ eine ganze Generation durchwirbelt haben. Das Leben der vier Jungs aus Sachsen-Anhalt wurde damals von Grund auf umgekrempelt. In ihrer neuen Single „Memory Lane“ werden die ehemaligen Teenie-Stars nun nostalgisch.

Acht Köpfe zieren das Cover der neuen Single: Bill und Tom Kaulitz, Gustav Schäfer und Georg Listing stehen über einem Abbild ihrer Teenage-Versionen vor einem rosé-gefärbten Himmel – darunter die „Memory Lane“, eine Straße der Erinnerungen.

„Let’s raise a glass to the old times“

„Memory Lane“ ist eine Hymne darauf, es weit geschafft zu haben. Gleichzeitig schwelgt der Song in Erinnerungen an das, was dafür zurückgelassen wurde: „I know I never said goodbye“. Das Bewusstsein, dass nicht nur man selbst sich verändert hat, macht die Botschaft bittersüß: „Are you still that kid or a little guarded?“ Das Résumé klingt erwachsen und reif – ein Blick in den Rückspiegel nach zwei Jahrzehnten auf dem Highway des Ruhms. Getragen wird dieser Rückblick von verträumten Gitarren und schwebenden Vocals. Wie der Abspann eines Films zieht der Song in 2:45 Minuten vorbei.

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Auf alten und auf neuen Wegen

Mit ihrer neuen Single ziehen Tokio Hotel einen Strich zurück zum Anfang. Schon mit ihrem sechsten Album „2001“, das 2022 erschien, bezogen sie sich auf das Jahr der Bandgründung. Durch den Podcast der Kaulitz-Brüder „Kaulitz Hills: Senf aus Hollywood“ sowie ihre eigene Netflixserie „Kaulitz & Kaulitz“ gewannen Tokio Hotel in den letzten Jahren wieder zunehmend an öffentlicher Aufmerksamkeit. Nun sind Bill und Tom Kaulitz als Moderatoren für das „Wetten dass…“-Revival bekannt gegeben worden, das am 5. Dezember 2026 im ZDF laufen wird.

Passend zum nostalgischen Thema ihrer neuen Single rufen Tokio Hotel auf TikTok zu Rückblick-Momenten auf: Fans sollen Kinderbilder von sich im Vergleich zu aktuellen Fotos posten. Die Band reitet damit auf der Nostalgie-Trendwelle und steuert einen Song bei, der durchaus Throwback-Potenzial hat.