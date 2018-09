Videopremiere: Steiner & Madlaina dekonstruieren „Das schöne Leben“

Das Schweizer Duo Steiner & Madlaina hat ein neues Musikvideo zum Song „Das schöne Leben“ veröffentlicht. Das Lied ist bereits bei Spotify und Co. zu hören und ein Vorbote ihres Debütalbums CHEERS, das am 19. Oktober 2018 erscheint.

Das Video erinnert an ein Setting für einen Werbe-Dreh. Eine perfekt in Szene gesetzte junge Frau am Pool, die mit nassem Haar und akkuratem Lippenstift einen Diät-Joghurt verspeist. Wunderschön sieht sie dabei aus, wieder und wieder öffnet sie einen Becher mit rosa-farbenem Glibber und löffelt… bis der Genuss irgendwann vorbei ist und die Ästhetik kippt.

Zu diesen Bildern singen Steiner & Madlaina „Komm wir trinken auf das schöne Leben, was wir niemals haben werden“ – das Video gleicht also einem Blick hinter die Kulissen einer perfekten Scheinwelt. Ein voyeuristischer Blick auf ein Model mit Essstörungen oder gar auf eine langsam eintretende Vergiftung könnte es auch sein, so oder so also ein Abgesang auf ein vordergründig schönes Leben.

Nora Steiner und Madlaina Pollina lernten sich bereits auf dem Schulhof kennen, seitdem musizieren die beiden Schweizerinnen miteinander. Nora Steiners griechischen Wurzeln ist es auch zu verdanken, dass die beiden in ihren Livesets nicht nur deutsche, schweizerische, italienische und englische Songs performen, sondern manchmal auf griechisch singen.

Die Einflüsse von Steiner & Madlaina

Auch interessant Reportage Mit Faber auf Tour: Die Schweiz gibt dir einen Zungenkuss Dass das Ergebnis mitunter wie Faber klingt, ist kein Zufall: Madlaina Pollina ist die Schwester von Julian Pollina, wie Faber mit bürgerlichem Namen heißt, beide sind sie die Kinder des italienischen Liedermachers Pippo Pollina. Auch der Twist im neuen Musikvideo erinnert ein wenig an die Schock-Elemente von Faber, der gerne mal Kraftausdrücke und erschreckende Videos als Stilmittel verwendet und seine Musik dadurch auf sonderbare Weise noch zugänglicher macht. Ein wenig klingen die beiden Schweizerinnen auch nach First Aid Kit, die perfektionierten zweistimmigen Gesänge sind wohl schuld – den mystischen Endloshall von First Aid Kit tauschen sie jedoch gegen einen gesunden Pragmatismus und eine gewisse Bodenhaftung. Produziert wurde das kommende Album von Alex Sprave, der bereits mit Samy Deluxe, Alin Coen, Mando Diao und Max Prosa arbeitete.

Familienurlaub im Tourbus

Faber hat das Duo seiner Schwester als Support-Act für fünf Termine auf seine Tour eingeladen. Die Termine:

26.09.18 Stuttgart, LKA Longhorn

27.09.18 Ingolstadt, Éventuelle

28.09.18 Leipzig, Felsenkeller Leipzig

29.09.18 Rostock, M.A.U. Club Rostock

30.09.18 Hamburg, Grosse Freiheit 36

Weiter geht die Tour dann ohne familiäre Verstärkung wie folgt:

10.01.2019 Karlsruhe, Substage Café

11.01.2019 Köln, Stereo Wonderland

12.01.2019 Düsseldorf, The Tube

13.01.2019 Langenberg, KGB

15.01.2019 Hannover, Lux

19.01.2019 Bremen, Zollkantine

20.01.2019 Hamburg, Nochtwache

22.01.2019 Mainz, Schon Schön

23.01.2019 Berlin, Musik & Frieden

24.01.2019 Lübeck, Riders Café

25.01.2019 Magdeburg, Moritzhof

26.01.2019 Osnabrück, Kleine Freiheit

27.01.2019 Darmstadt, Pädagoge Theater

29.01.2019 Dresden, Ostpol

31.01.2019 Wien, Österreich TBA

01.02.2019 Vorarlberg, Österreich TBA

02.02.2019 Nürnberg, Club Stereo

03.02.2019 München, Backstage

04.02.2019 Reutlingen, Franz K.

05.02.2019 Ansbach, Kammerspiele

06.02.2019 Leipzig, Moritzbastei

07.02.2019 Erfurt, Museumskeller