Von Frankreich in die Welt: Jeanne Added zeigt neues Video zu „Radiate“

Die Band Survive hatte bereits jahrelang gemeinsam Musik gemacht, bis die Serie „Stranger Things“ kam und damit auch die wohlverdiente Aufmerksamkeit. Denn die Gruppe um Kyle Dixon schaffte es mit ihren elektronischen Synthesizer-Klängen die Stimmung der in den 80er-Jahren angesiedelten Serie perfekt einzufangen und sogar einen kleinen Hype um den Soundtrack auszulösen.

Die Französin Jeanne Added scheint mit dem Titeltrack ihres kommenden Albums RADIATE irgendwo da anzuknüpfen wollen, wo Survive genau ins Schwarze trafen. Das Video zu „Radiate“ beginnt mit einer Kamerafahrt durch einen Wald und baut mit dem repetitiven Einstieg in den Song eine gewisse Spannung auf, die sich aber nicht so recht halten mag, da danach visuell nicht mehr so viel passiert. Wir sehen Jeanne Added im Wald, singend. Der Song lebt von ihrer klaren, starken Stimme.

Die 37-Jährige wurde in Reims geboren und besuchte eine renommierte Musikschule vor Ort, später ging sie an das Pariser Konservatorium, wo sie Jazztanz studierte. Danach setzte sie noch eine Ausbildung an der Royal Academy of Music in London drauf. An Fachwissen mangelt es bei Jeanne Added schon mal nicht, der große internationale Durchbruch blieb bisher aber aus.

Sie veröffentlichte 2011 eine EP und 2015 folgte das Debütalbum BE SENSATIONAL. Das konnte unter anderem mit der Hilfe von Dan Levy realisiert werden, der seines Zeichens eine Hälfte das französischen Indie-Duos The Dø ist. Die Band lud Jeanne Added ein, mit ihnen auf Tour zu gehen und der minimalistische Sound von Dan Levy und Olivia Merilahti findet sich auch auf Jeanna Addeds Debüt wieder. Seit 2014 ist sie bei Naive Records unter Vertrag.

In Frankreich wurde Added mit mehreren Preisen ausgezeichnet. Mit dem neuen, zweiten Album soll der Erfolg über die Grenzen Frankreichs hinausgehen. Das Album RADIATE erscheint am 14. September. Bisher sind nur Live-Termine in Frankreich bestätigt.