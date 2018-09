Vorsicht, Fake: Feine Sahne Fischfilet haben in Chemnitz natürlich keinen Hitlergruß gezeigt

Feine Sahne Fischfilet haben am Montagabend wie diverse andere Bands und Solo-Künstler beim „Wir sind mehr“-Konzert in Chemnitz gespielt. Jan Gorkow, auch unter dem Künstlernamen Monchi bekannt, wurde während des Konzerts Opfer einer fiesen Fotomontage. Ein Bild, das durch die sozialen Netzwerke geistert, zeigt den Sänger, dessen Arm zum Hitlergruß erhoben ist.

Das Bild ist eine Fälschung, die Vorlage dafür könnt Ihr hier sehen. Sie stammt aus einer Instagram-Story der Band:

Es gibt ein Foto, das @feinesahne-Sänger Jan "Monchi" Gorkow in Hitlergruß-Pose zeigt. Hier ist die Entstehung im Video (Quelle: Instagram-Story) #feinesahne #wirsindmehr pic.twitter.com/cLtR2GrKhY — Lars Wienand (@LarsWienand) September 3, 2018

Die Band aus Mecklenburg-Vorpommern engagiert sich seit Jahren gegen faschistische Kräfte in ganz Deutschland, in Chemnitz folgten sie dem Aufruf der ortsansässigen von Kraftklub und spielten neben Marteria, Casper, den Toten Hosen und sogar Rod von den Ärzten, der die Düsseldorfer zu „Schrei nach Liebe“, dem vorletzten Song des Soli-Konzerts gegen Fremdenhass begleitete.

Auch interessant Interview Feine Sahne Fischfilets „Wildes Herz“-Doku ist viel näher an dir dran, als du glaubst Mit der Fotomontage sollten Feine Sahne Fischfilet offensichtlich diffamiert werden, während sie vor den nach Polizeischätzung circa 60.000 Zuschauern (Zahl noch nicht final) spielten. Die Band gilt seit langer Zeit als Feindbild von Neonazis, vor dem „Wir sind mehr“-Konzert in Chemnitz haben sie einen Facebook-Post veröffentlicht, in dem sie ihren Auftritt in Sachsen einordnen und die Besucher des Konzerts zu Engagement in der Zukunft aufrufen:

Ein paar Gedanken zu MontagSelbstverständlich werden wir Montag viele Leute in Chemnitz. Das ist schön. Es kann jedoch… Gepostet von Feine Sahne Fischfilet am Freitag, 31. August 2018

Und nein, das falsche Foto zeigen wir in diesem Artikel natürlich nicht!