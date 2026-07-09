Website von Bonnie Tyler bricht nach Todesmeldung zusammen

Die Sängerin ist nach schwerer Krankheit im Alter von 75 Jahren gestorben. Millionen von Fans griffen auf ihre Website zu – vergeblich.

Als am Donnerstagvormittag (09. Juli) bekannt wurde, dass Bonnie Tyler im Krankenhaus gestorben ist, machte die Nachricht in Sekunden weltweit die Runde. Viele Fans hatten Hoffnung geschöpft, dass die Sängerin wieder gesunden würde, nachdem sie im Juni wieder aus dem Koma aufgewacht war.

Auf der Website von Tyler veröffentlichte ihre Familie ein Statement. „Bonnies Familie und ihr Team geben mit tiefem Bedauern bekannt, dass Bonnie gestern Abend unerwartet in einem Krankenhaus in Portugal an den Folgen der Krankheit, wegen der sie behandelt wurde, verstorben ist“, heißt es darin.

Weiter ist darin zu lesen: „Wir werden in Kürze eine weitere Erklärung abgeben, bitten aber bis dahin um Wahrung der Privatsphäre, um diese Tragödie verarbeiten zu können.“

Man konnte es aber in den letzten Minuten nicht mehr dort lesen, denn die Homepage von Bonnie Tyler ist unter den vielen Anfragen zusammengebrochen. Wer sie ansteuert, erhält nur eine weiße Seite, dazu die Fehlermeldung „Too Many Requests“.

Hoffnung auf Besserung war da – doch Bonnie Tyler war schwer krank

Viele verfolgten gebannt, wie es der Musikerin ging, nachdem sie wegen einer schweren Darmperforation notoperiert und in ein künstliches Koma versetzt werden musste. Auch wenn ihre Familie bereits klarstellte, dass es um ihre Gesundheit nicht zum Besten bestellt war und ihr Zustand weiter kritisch blieb, schöpften Fans Hoffnung.

Noch in diesem Jahr hatte Tyler eine besondere Tour absolvieren wollen. Das Jahr 2026 markiert das 50-jährige Jubiläum ihres ersten großen Charterfolgs und internationalen Durchbruchs mit „Lost In France“. Im Juni war sie zudem erst 75 Jahre alt geworden.

Ohne je müde vom Konzertstress gewesen zu sein, machte die Sängerin in den vergangenen Jahren zahlreiche Auftritte und zelebrierte dabei immer auch die Hits, die sie berühmt gemacht hatten, darunter „It’s A Heartache“, „Total Eclipse Of The Heart“ (der als Song oft falsch verstanden wird) und „Holding Out For A Hero“.