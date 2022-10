Wegen Behauptungen zur Todesursache: George Floyds Angehörige wollen Kanye West verklagen

Nachdem Kanye West behauptet hat, George Floyd sei nicht infolge von Polizeigewalt, sondern durch eine Überdosis Fentanyl gestorben, erwägen die Angehörigen Floyds eine Klage wegen Falschaussage.

„Die Familie von George Floyd überlegt, ob sie wegen Kanyes Falschaussagen über die Todesursache von [George Floyd] klagen wollen“, schrieb der Anwalt der Familie von Floyd am Sonntag (16.10.), nachdem am gleichen Tag eine Folge des Podcasts „Drink Champs“ online ging, in der Kanye West zu Gast war. In dem über dreistündigen Interview sagte er unter anderem Folgendes:

„Sie haben ihm Fentanyl gespritzt. Wenn man genau schaut, sieht man, das Knie von dem Typen (Derek Chauvin) war nicht mal auf seinem (George Floyds) Hals.“

While one cannot defame the dead, the family of #GeorgeFloyd is considering suit for Kanye’s false statements about the manner of his death.

Claiming Floyd died from fentanyl not the brutality established criminally and civilly undermines & diminishes the Floyd family’s fight.

— Lee Merritt (@MerrittForTexas) October 16, 2022