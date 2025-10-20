Taylor Swift spendet riesige Summe an krebskrankes Fan-Mädchen – Swifties machen mit

Taylor Swift spendet 100.000 US-Dollar für ein krebskrankes Mädchen & eine Welle der Solidarität bricht aus.

Taylor Swift zeigte sich am Freitag, 17. Oktober, großherzig und unterstützte die GoFundMe-Kampagne für ein krebskrankes Mädchen. Auch Swifts Fans beteiligten sich an der Aktion. So konnte eine große Summe für den guten Zweck generiert werden.

Wie alles begann

Katelynn Smoot, die Mutter des erkrankten Kindes, hatte in den vergangenen Wochen Videos auf der Plattform TikTok geteilt, in denen ihre zweijährige Tochter Lilah zu sehen war, wie sie zum Musikvideo „The Fate of Ophelia“ der Sängerin tanzte. In einem der Clips zeigte das Mädchen auf den Bildschirm des iPads, auf dem das Video läuft – und als Taylor Swift darauf erschien, sagte es voller Freude: „Das ist meine Freundin!“

Lilah Smoot musste im März 2025 eine Chemotherapie gegen eine „sehr seltene, aggressive Form von Hirntumor“ beginnen. Nach der Diagnose startete ihre Mutter Katelynn SMoot eine Spenden-Kampagne, um die medizinische Versorgung ihrer Tochter zu finanzieren.

Zum Video des kleinen Fans:

Rührende Nachricht von Taylor Swift an Lilah

Nachdem die Videos der Mutter viral gegangen waren, erhielt die GoFundMe-Kampagne am Freitag, 17. Oktober, eine Spende über 100.000 US-Dollar – begleitet von der Nachricht: „Eine ganz große Umarmung an meine Freundin Lilah! In Liebe, Taylor.“ Dahinter steckte Taylor Swift.

Swift löst mit Spende eine Bewegung aus

Die großzügige Geste der Sängerin inspirierte zahlreiche Swifties, ihrem Beispiel zu folgen. Mit dem Betreff „13“ – Swifts Lieblingszahl – gingen seitdem zig Spenden ein. Vor dem Beitrag der Künstlerin verzeichnete die Kampagne lediglich drei Spenden in Höhe von insgesamt knapp 2.000 US-Dollar. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels, 20. Oktober, waren bereits 314.677 US-Dollar gesammelt – umgerechnet sind das 271.503 Euro. Das ursprüngliche Spenden-Ziel von 100.000 US-Dollar wurde somit weit übertroffen.

Reaktion von Mutter und Tochter auf die Spenden

Katelynn Smoot veröffentlichte als Reaktion auf die Spende von der Performerin ein Video, in dem sie und Lilah zu „The Fate of Ophelia“ tanzten und der Songwriterin für ihre Großzügigkeit dankten: „Vielen Dank, Taylor Swift, wir können es gar nicht in Worte fassen. Jetzt können wir uns ganz darauf konzentrieren, für unser Mädchen da zu sein.“

In weiteren Clips bedankten sich Mutter und Tochter ausgiebig bei den Swifties. Der Hype um die GoFundMe-Kampange bescherte den beiden auch einen TV-Auftritt in der Morgensendung „Fox & Friends“.