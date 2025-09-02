Chloë Grace Moretz heiratet Kate Harrison: Hochzeit mit Poker & Tanz

Neu auf Disney+: Die Highlights im September 2025

Robin Wright: Warum sie die USA hinter sich lässt & in UK neu beginnt

Chloë Grace Moretz und Kate Harrison haben sich nach sieben Jahren Beziehung das Ja-Wort gegeben

Chloë Grace Moretz, 28, könnte nicht glücklicher sein, am Labor-Day-Wochenende haben die Schauspielerin („Bad Neighbors“, „Greta“) und die Fotografin Kate Harrison, 34, den Schritt vor den Traualtar gewagt und sich nach rund sieben Jahren Liebe die ewige Treue geschworen.

Hochzeit mit persönlicher Note: Poker, Angeln und Line Dance

„Ein wichtiger Teil der Hochzeit besteht darin, Dinge, die Kate und ich lieben, mit allen Gästen zu teilen“, erzählte Chloë Grace Moretz dem US-Magazin „Vogue“ vor ihrer Hochzeit, das nun auch die ersten Hochzeitsfotos veröffentlichte. „Dazu gehören Angeln, Reiten und Poker. Kate hat selbst eine individuelle Pokermatte angefertigt, also werden wir uns darauf konzentrieren. Am zweiten Tag stehen Line-Dance und alles Mögliche auf dem Programm.“

Brautkleider von Louis Vuitton: Moretz wählt „etwas Blaues“

Das Paar trug Hochzeitskleider sowie After-Party-Outfits von Louis Vuitton. Ein unbeschreibliches Gefühl, wie Moretz auf Instagram deutlich machte: „Worte können nicht beschreiben, wie sich das anfühlt.“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Instagram Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Während sich Moretz für ein zartes Brautkleid in einem hellen Blauton entschieden hatte, wählte Kate Harrison eine klassischere Variante in Weiß.

Individuelle Looks für die After-Party

Für ihren After-Party-Look entschied sich Moretz für eine maßgeschneiderte Jacke und Hose in „Eiscreme“-Weiß, kombiniert mit einem Cowboyhut. Harrison trug ein Oberteil und eine Hose mit transparentem Überrock, dünnen metallischen Spaghettiträgern und verdeckten Knöpfen auf der Vorderseite.

„Es fühlt sich einfach wie ich selbst an“ – Moretz über ihr Kleid

Wie es zu der Dress-Wahl kam? Auch dazu gab es Einblicke für die Öffentlichkeit. „Es fühlt sich einfach wie ich selbst an“, sagte Moretz gegenüber „Vogue“ über ihr Brautkleid. „Als ich aufwuchs, habe ich mir nie wirklich ein Hochzeitskleid vorgestellt. Als wir also anfingen, darüber zu sprechen, wusste ich, dass ich etwas Nicht-Traditionelles machen würde, kein Weiß tragen würde und dass es sich irgendwie anders anfühlen sollte. Ich finde, das ist mir gelungen.“

Sie betonte weiterhin: „Wir sind seit fast sieben Jahren zusammen und geben uns nun auf eine neue Art und Weise dieses Versprechen und tauschen unsere Gelübde aus. Ich finde es wichtig, sich jeden Tag aufs Neue füreinander zu entscheiden.“

Chloë Grace Moretz & Kate Harrison: Sieben Jahre Liebe abseits des Rampenlichts

Chloë Grace Moretz und Kate Harrison sind seit 2018 liiert. Im April 2024 wurde erstmals über eine Verlobung des Paares spekuliert, Anfang 2025 bestätigten sie die Gerüchte via Instagram. „Ich möchte mein Privatleben privat halten“, sagte Moretz 2022 in einem Interview mit „iNews“ über ihr Liebesleben.