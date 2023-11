Weihnachtsmodus an: Mariah Carey singt „All I Want For Christmas Is You“ live

Es war die erste Performance des Weihnachtsklassikers bei einer Award Show. Hier ansehen.

Mariah Carey ist gedanklich schon ganz in der Weihnachtssaison angekommen. Jetzt hat sie ihren Hit „All I Want For Christmas Is You“ live bei der Verleihung der Billboard Music Awards performt und alle Anwesenden gleich etwas mehr mit ihrer winterlichen Stimmung angesteckt.

„Christmas came early this year“

Für den Song war es das Award-Show-Debüt – Carey hatte den Klassiker zuvor noch nie bei einer solchen Veranstaltung live auf die Bühne gebracht. Nun performte sie ihn mit jeder Menge Hingucker. Mit (vermeintlich) Schlittschuh fahrenden Tänzer:innen um sich herum, sang die 54-Jährige ihren Track im weißen Mini-Kleid vor einer Winter-Wonderland-Kulisse. Obendrauf mit dem besungenen „Fireplace“ und Schlitten auf der Stage.

Ihre gesamte Performance könnt ihr hier sehen:

Chart Achievement Award für Mariah Carey

Neben der „All I Want For Christmas Is You“-Überraschung für das Publikum, gab es für Mariah Carey auch einen Grund zu Freude. Ihr wurde der diesjährige Chart Achievement Award verliehen.

Ihre Dankesrede seht ihr hier: