Eminem wollte nur 4 Jahre ältere Mariah Carey als Mutter in „8 Mile“

Eminem und Mariah Carey – in der Vergangenheit hat es zwischen den beiden Musikern häufiger gekracht. Nun kommt ein weiteres kurioses Detail hinzu. Laut Damion „Damizza“ Young, einem ehemaligen Produzenten von Carey, bot Eminem ihr tatsächlich die Rolle seiner Mutter in „8 Mile“ (2002) an. Der Film zeigt Eminems Aufstieg zum Rapper auf der Leinwand. Doch warum gerade Mariah Carey, obwohl die nur vier Jahre älter ist als er?

Eminem wollte Mariah Carey als seine Mutter casten

Damizza, der mit Mariah Carey unter anderem an „I Still Believe“ arbeitete, erzählte im „TFU Podcast“, dass er Carey eigentlich davon abhalten wollte, den Film „Glitter“ (2001) zu drehen, in dem sie die Hauptrolle einer aufsteigenden Sängerin spielt. Währenddessen erhielt er einen Anruf von Eminems Team mit dem Vorschlag, ein Treffen zwischen Eminem und Mariah Carey zu organisieren.

„Sie sagten, er hätte diesen Film namens „8 Mile“ und möchte, dass sie darin mitspielt“, berichtete Damizza via „Consequence“. Anfangs sei Carey skeptisch und wenig interessiert gewesen. Erst als klar wurde, dass es um eine ernsthafte Filmrolle geht, verlangte sie Eminems Telefonnummer.

Eminem: „Ich will sie wirklich im Film haben“

Damizza schilderte, wie er Eminem anrief und ihn eindringlich bat, Mariah nicht so zu behandeln wie Christina Aguilera, mit der es in der Vergangenheit häufiger Berichte über Spannungen und Konflikte gegeben hatte. Eminem soll geantwortet haben: „Ich will sie wirklich im Film haben.“

Bei einem anschließenden Telefonat kam dann die bizarre Bitte: Eminem wollte, dass Carey seine Mutter spielt. Carey war von diesem Vorschlag anscheinend alles andere als begeistert. „Sie mochte das überhaupt nicht. Ihre Unsicherheiten kamen stark zum Vorschein“, erklärte Damizza im Podcast. Letztendlich übernahm Kim Basinger die Rolle der Mutter im Film – die immerhin 19 Jahre älter ist als Eminem.

Der Streit um eine angebliche Beziehung

Es gab lange Zeit Gerüchte über eine Beziehung zwischen Eminem und Mariah Carey, die sie jedoch stets bestritten hat. Damizza behauptete im „TFU Podcast“ jedoch, Mariah sei diejenige gewesen, die Eminem interessant fand. 2002 sagte sie in einem Interview mit Larry King laut „Consequence“: „Ich habe mich mit ihm getroffen und telefoniert, vielleicht insgesamt viermal. Das nenne ich aber nicht Dating.“ Im Gegensatz dazu thematisierte Eminem ihre angebliche Beziehung einige Male öffentlich.

Das führte später zu einem öffentlichen Schlagabtausch in Form von Diss-Tracks: 2009 veröffentlichte Carey ihren Song „Obsessed“ mit einem Video, in dem sie Eminem auf die Schippe nahm. Eminem konterte im selben Jahr mit dem Track „The Warning“, womit der Streit offiziell beendet wurde.

Eminem und 50 Cent gaben 2023 bekannt, „8 Mile“ gut 20 Jahre nach seinem Kinostart als Serie umsetzen zu wollen. Bisher gibt es jedoch keine weiteren Informationen zum Inhalt oder zum Produktionsstart.