Weißes Haus nutzt „Juno“ von Sabrina Carpenter für ICE-Abschiebungen

Das Weiße Haus untermalte ein TikTok-Video zu ICE-Abschiebungen mit Sabrina Carpenters Hit „Juno“. Während Olivia Rodrigo bereits protestierte, schweigt Carpenter.

Seitdem Donald Trump das Amt des US-Präsidenten erneut bekleidet, weht in den USA ein neuer Wind, wenn es um den Umgang mit illegalen Migrant:innen geht. Es wird mit voller Härte abgeschoben. Die zuständige Behörde ICE geht schon seit Monaten verstärkt gegen illegale Einreisen vor und führte unzählige Verhaftungen durch. Das Weiße Haus macht auch auf Social Media keinen Hehl daraus und präsentiert stolz das Ergebnis von Trumps Politik.

Nun wurde ein TikTok auf dem offiziellen Account des Weißen Hauses veröffentlicht, in dem mehrere von der ICE durchgeführte Arreste schon beinahe feierlich präsentiert werden. Zur Untermalung des Videos nutzte das Weiße Haus einen Song von Popstar Sabrina Carpenter. Zu ihrem Hit „Juno“ sieht man, wie zahlreiche Migrant:innen verhaftet und abgeführt werden.

Was bedeutet die musikalische Untermalung des Clips?

„TMZ“ berichtet darüber, dass das Video einen besonderen Fokus auf die körperlichen Positionen legt, in denen sich die Verhafteten befinden. Mit der Zeile „Have you ever tried this one?“ aus Carpenters Song wird sich über die gezeigten Menschen mutmaßlich lustig gemacht. Während Carpenter den Song auf ihrer vergangenen Tour performte, führte sie dem Publikum ähnliche Positionen vor. Der Kontext ist hier allerdings ein anderer.

Sabrina Carpenter ist nicht die Einzige

Die Sängerin ist nicht die einzige Künstlerin, deren Musik vom Weißen Haus für TikTok verwendet wurde. Auch Olivia Rodrigos Song „All-American Bitch“ landete bereits auf dem TikTok-Account des Weißen Hauses. Rodrigos Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. Sie kommentierte: „Verwendet meine Lieder niemals wieder, um eure rassistische Propaganda zu verbreiten.“ Das Video wurde kurz darauf gelöscht.

Carpenters Reaktion bleibt abzuwarten

Sabrina Carpenter reagierte bislang nicht auf den Clip des Weißen Hauses. Ob es eine Aufforderung geben wird, das Video zu löschen wie bei Rodrigo, oder ob Carpenter das Ganze unkommentiert lassen wird, bleibt abzuwarten.