Weißes Haus nutzt „Juno“ von Sabrina Carpenter für ICE-Abschiebungen

von 
Sabrina Carpenter bei ihrer „Short n’ Sweet Tour“ 2024 im Barclays Center in New York City.

Sabrina Carpenter bei ihrer „Short n’ Sweet Tour“ 2024 im Barclays Center in New York City  |  Weißes Haus nutzt Sabrina Carpenters Musik für ICE-Abschiebungen

Foto: Getty Images North America. Kevin Mazur. All rights reserved.

Das Weiße Haus untermalte ein TikTok-Video zu ICE-Abschiebungen mit Sabrina Carpenters Hit „Juno“. Während Olivia Rodrigo bereits protestierte, schweigt Carpenter.

Seitdem Donald Trump das Amt des US-Präsidenten erneut bekleidet, weht in den USA ein neuer Wind, wenn es um den Umgang mit illegalen Migrant:innen geht. Es wird mit voller Härte abgeschoben. Die zuständige Behörde ICE geht schon seit Monaten verstärkt gegen illegale Einreisen vor und führte unzählige Verhaftungen durch. Das Weiße Haus macht auch auf Social Media keinen Hehl daraus und präsentiert stolz das Ergebnis von Trumps Politik.

Nun wurde ein TikTok auf dem offiziellen Account des Weißen Hauses veröffentlicht, in dem mehrere von der ICE durchgeführte Arreste schon beinahe feierlich präsentiert werden. Zur Untermalung des Videos nutzte das Weiße Haus einen Song von Popstar Sabrina Carpenter. Zu ihrem Hit „Juno“ sieht man, wie zahlreiche Migrant:innen verhaftet und abgeführt werden.

Sabrina Carpenter
Sabrina CarpenterArtikel, Diskographie, Tourdaten und vieles mehrHier zum Artist-Profil >>>

Was bedeutet die musikalische Untermalung des Clips?

„TMZ“ berichtet darüber, dass das Video einen besonderen Fokus auf die körperlichen Positionen legt, in denen sich die Verhafteten befinden. Mit der Zeile „Have you ever tried this one?“ aus Carpenters Song wird sich über die gezeigten Menschen mutmaßlich lustig gemacht. Während Carpenter den Song auf ihrer vergangenen Tour performte, führte sie dem Publikum ähnliche Positionen vor. Der Kontext ist hier allerdings ein anderer.

TikTok Placeholder
An dieser Stelle findest du Inhalte aus TikTok
Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte aus Sozialen Netzwerken angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittanbieter übermittelt werden. Mehr dazu findest du in der Beschreibung dieses Datenverarbeitungszwecks und in den Datenschutzinformationen dieser Drittanbieter.

Sabrina Carpenter ist nicht die Einzige

Die Sängerin ist nicht die einzige Künstlerin, deren Musik vom Weißen Haus für TikTok verwendet wurde. Auch Olivia Rodrigos Song „All-American Bitch“ landete bereits auf dem TikTok-Account des Weißen Hauses. Rodrigos Reaktion ließ nicht lange auf sich warten. Sie kommentierte: „Verwendet meine Lieder niemals wieder, um eure rassistische Propaganda zu verbreiten.“ Das Video wurde kurz darauf gelöscht.

Musikexpress Badge
Empfehlungen der Redaktion
Sabrina Carpenter, 2023.
Sabrina Carpenter legt nach Cover-Kritik nach: „Ich bin nicht nur geil, ich bin auch erregt“
20.10.2025
von Kim Heuck
Sabrina Carpenter bei den MTV VMAs 2025
Sabrina Carpenter setzt bei den MTV VMAs ein Zeichen für Trans-Rechte
08.09.2025
von Francesca Valentin
Sabrina Carpenter bei den BRIT Awards 2025
Nach Shitstorm: Sabrina Carpenter teilt alternatives, „von Gott genehmigtes“ Cover
26.06.2025
von Swantje Flinder

Carpenters Reaktion bleibt abzuwarten

Sabrina Carpenter reagierte bislang nicht auf den Clip des Weißen Hauses. Ob es eine Aufforderung geben wird, das Video zu löschen wie bei Rodrigo, oder ob Carpenter das Ganze unkommentiert lassen wird, bleibt abzuwarten.

Paul Hofrath schreibt für MUSIKEXPRESS. Weitere Artikel und das Autorenprofil gibt es hier.

Themen aus dem Artikel:

Olivia Rodrigo Sabrina Carpenter Juno weißes Haus
Artikel Teilen