Sabrina Carpenter legt nach Cover-Kritik nach: „Ich bin nicht nur geil, ich bin auch erregt“

Mit Witz und Charme reagiert Sabrina Carpenter in „Saturday Night Live“ auf die Aufregung um ihr Album-Cover – und bringt das Publikum zum Lachen.

In der neuen Ausgabe der US-amerikanischen Kultsendung „Saturday Night Live“ war Sabrina Carpenter zu Gast. Neben mehreren komödiantischen Auftritten scherzte sie dabei über die Kritik an ihrer Pose auf dem Cover ihrer Platte A MAN’S BEST FRIEND.

Sabrina Carpenter ist mehr als „nur geil“

Am Samstag, 18. Oktober, war die Sängerin sowohl Moderatorin als auch musikalischer Gast der wöchentlich ausgestrahlten Comedy-Show. In ihrem Eröffnungsmonolog wollte sie ihr Image neu klären und sich nicht als bloße sexuelle Provokation verstanden wissen: „Da ich schon einmal hier bin, möchte ich einige Missverständnisse ausräumen, die die Leute über mich haben“, fügte Carpenter hinzu. „Alle halten mich für einen geilen Popstar, aber ich habe wirklich so viel mehr zu bieten. Ich bin nicht nur geil … ich bin auch erregt. Und ich bin anzüglich. Und ich liebe es zu lesen. Meine Lieblingsbücher sind Lexika, sie sind so groß und hart, und okay, ich versuche ernst zu bleiben, tut mir leid.“

Das Albumcover sei falsch zugeschnitten worden?

Gleich zu Beginn sprach Carpenter in ihrem Monolog den sprichwörtlichen Elefanten im Raum an – das Cover ihres neuen Albums A MAN’S BEST FRIEND. Die Sängerin erklärte schmunzelnd, einige Menschen seien davon schockiert gewesen, sie verstehe jedoch nicht ganz, warum. Als das Bild für das Publikum eingeblendet wurde, beschrieb Sabrina Carpenter nüchtern, was darauf zu sehen ist: Sie selbst, auf allen vieren, mit einer nur teils sichtbaren männlichen Person, die an ihren Haaren zieht.

Anschließend scherzte die Songwriterin, das Cover sei lediglich falsch zugeschnitten worden, und bezog sich auf eine Szene, die sich bei ihrem letzten Auftritt zur 50-Jahr-Feier von „SNL“ ereignet habe. Das Publikum bekam eine amateurhaft retuschierte Version des Fotos zu sehen. In der erweiterten Variante war zu erkennen, dass die Person, die Carpenter an den Haaren zog, SNL-Comedian Bowen Yang war. Die Sängerin kommentierte das Bild: „Wenn man aus dem Bild herauszoomt, sieht man deutlich, dass es ein Foto von der 50-Jahr-Feier ist. Bowen hilft mir an den Haaren hoch.“ Das Bild wurde weiter herausgezoomt und zeigte schließlich Schauspieler Martin Short neben einem vollgedeckten Buffet-Tisch. Carpenter ergänzte lachend: „Nachdem Martin Short mich mit der Anmerkung – Daddy brauche seine Mini-Quiche oder so ähnlich – aus der Buffet-Schlange geschubst hatte.“ Sie begann während des Satzes zu lachen, und das Publikum tat es ihr gleich.

Ursprung der Albumcover-Kontroverse erklärt

Bereits vor Veröffentlichung der Platte sorgte das Cover für hitzige Diskussionen im Internet. Viele Nutzer:innen verurteilten auf X die anzügliche Pose, ihre Bedeutung und das Frauenbild, das die Songwriterin damit vor allem jungen Menschen vermittle. Carpenter reagierte prompt mit einem alternativen Cover, das sie in eleganter Kleidung tanzend mit einem Mann auf einem Event zeigt – ohne jegliche sexuelle Anspielung. In der Bildunterschrift scherzte die 26-Jährige: „Hier ist ein alternatives, von Gott genehmigtes Cover.“