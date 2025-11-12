Sabrina Carpenter: Hauptrolle & Produzentin im „Alice im Wunderland“-Musicalfilm

Wollen wir dieses Frauenbild? Eine feministische Kritik der Haftbefehl-Doku

Sängerin und Schauspielerin Sabrina Carpenter arbeitet an einem neuen Projekt: In einer kommenden Musicaladaption von Lewis Carrolls „Alice im Wunderland“ wird sie die Hauptrolle übernehmen und zugleich als Produzentin agieren. Zwar ist noch nicht offiziell bestätigt, ob Carpenter tatsächlich den ikonischen Part der Alice spielen wird – doch vieles deutet darauf hin.

Eine moderne Alice mit musikalischem Ansatz

Wie „The Hollywood Reporter“ berichtet, entsteht der Film bei Universal Pictures und gilt als Carpenters persönliches „Passion Project“. Neben einer Schauspielrolle produziert sie den Film gemeinsam mit Marc Platt, der bereits mit Musicals wie „Wicked“ große Erfolge feierte. Für Drehbuch und Regie wurde Lorene Scafaria verpflichtet, die mit dem Jennifer-Lopez-Film „Hustlers“ gezeigt hat, dass sie Geschichten über starke, komplexe Frauen mit musikalischem Gespür inszenieren kann.

Ein konkretes Veröffentlichungsdatum steht noch nicht fest, ebenso wenig die übrige Besetzung. Fest steht jedoch, dass es sich um ein aufwendig inszeniertes Musical handelt, das die bekannte Geschichte in neuem Licht zeigen soll – zwischen klassischem Märchen, modernem Pop und Carpenters eigener künstlerischer Handschrift.

„Alice im Wunderland“ wurde bereits mehrfach verfilmt – 1951 als Disney-Zeichentrickklassiker und 2010 in Tim Burtons Live-Action-Version mit Mia Wasikowska, Helena Bonham Carter und Johnny Depp.

Vom Disney-Kind zur Popkünstlerin

Für Carpenter ist „Alice im Wunderland“ eine Rückkehr zu ihren filmischen Wurzeln. Bekannt wurde sie durch die Disney-Serie „Das Leben und Riley (Girl Meets World)“, bevor sie sich zu einer der erfolgreichsten Popmusikerinnen ihrer Generation entwickelte. Mit ihrem aktuellen Album MAN´S BEST FRIEND und Songs wie „Manchild“ feiert sie internationale Charterfolge und erhielt mehrere Grammy-Nominierungen, darunter für „Album of the Year“ und „Song of the Year“.