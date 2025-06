Nach Shitstorm: Sabrina Carpenter teilt alternatives, „von Gott genehmigtes“ Cover

Erst kürzlich kündigte Sabrina Carpenter ihr neues Album für den 29. August 2025 an. Unter dem Titel MAN’S BEST FRIEND veröffentlichte sie die News gemeinsam mit dem offiziellen Cover-Artwork.

Dieses zeigt sie in einem kurzen schwarzen Kleid und High Heels, kniend auf dem Boden, während sie sich am Bein eines Mannes festhält. Der Mann wiederum zieht sie an den Haaren – beinahe so, als würde er sie gewaltvoll und wie an einer Leine halten. Hier anschauen:

Die Folge: ein Shitstorm.

Alternatives, jugendfreies Albumcover

Nun reagierte Sabrina Carpenter auf die Kritik, indem sie über die sozialen Medien ein alternatives Cover veröffentlichte. Dieses sei „von Gott genehmigt“, schrieb sie unter das Posting zum Artwork. Auf der neuen Version ist ein Schwarz-Weiß-Foto zu sehen, auf dem die Sängerin elegant an einen Mann im Anzug gelehnt ist. Sie trägt ein perlenbesetztes Kleid. Der Fokus liegt klar auf Carpenter, während die Männer im Bild nur eine Nebenrolle einnehmen.

Zuvor hatten viele Fans unter anderem kritisiert, dass das ursprüngliche Cover Frauen herabwürdige und Gewalt verherrlichend wirke.

„Hat sie eigentlich eine Persönlichkeit abseits von Sex?“

In einem mittlerweile gelöschten Beitrag auf der Plattform X teilte eine Nutzerin zuvor das „erniedrigende“ MAN’S-BEST-FRIEND-Cover und fragte: „Hat sie eigentlich eine Persönlichkeit abseits von Sex?“ Sabrina Carpenter antwortete darauf: „Girl, ja – und sie ist guuuuuuut.“

Die Sängerin ist allgemein dafür bekannt, sex-positiv und provokant aufzutreten.

Neues Album noch dieses Jahr

Carpenters neues Album MAN’S BEST FRIEND erscheint am 29. August 2025 und folgt auf den Riesenerfolg von SHORT N’ SWEET, das 2024 veröffentlicht wurde.

Spätestens seit den Single-Auskopplungen und Mega-Hits „Espresso“ und „Please Please Please“ ist Sabrina Carpenter aus der Pop-Landschaft nicht mehr wegzudenken.