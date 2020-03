Foto: Getty Images for MTV, Kate Green. All rights reserved.

Loredana und Juju auf dem roten Teppich der MTV EMA Awards am 3. November 2019 in Sevilla in Spanien.

Wer sind die beliebtesten Sängerinnen und Podcasterinnen der Spotify-Hörer*innen? Am 8. März ist wieder Weltfrauentag – dieses Ereignis hat Spotify zum Anlass genommen, um dieser Frage mal genauer auf den Grund zu gehen und den Fokus auf all jene Künstlerinnen zu lenken, welche die deutsche und globale Musiklandschaft aktuell am stärksten prägen. So hat der Streaming-Gigant nicht nur Listen der beliebtesten und erfolgreichsten Musikerinnen und Podcasterinnen veröffentlicht, sondern plant auch, am 8. März einen Female Takeover der „Swag!“-Playlist zu initiieren. Auf der „Swag!“-Playlist können Hörer*innen jede Woche die aktuellsten Hits und die besten Neuerscheinungen finden – und am 8. März ausschließlich Songs von weiblichen Künstlerinnen.

Dazu hat Spotify eine Playlist mit dem Titel „International Women’s Day Top 50“ erstellt; eine Auflistung der 50 meistgestreamten Künstlerinnen der Spotify-Hörer*innen. Darunter finden sich Newcomerinnen wie US-Superstar Lizzo, Pop-Diven wie Ariana Grande und Lana Del Rey sowie verstorbene und frühere Musikgrößen wie Whitney Houston und ABBA.

Es ist das erste Mal, dass Spotify den Internationalen Frauentag mit einer weltweiten Kampagne ehrt, um hervorzuheben, wie wichtig Frauen für die Musik- und Audio-Entertainmentbranche sind. Dazu hat der Streaming-Anbieter eine Hashtags ins Leben gerufen: #musicneedswomen, #podcastsneedwomen und #audioneedswomen sollen Künstlerinnen auf Social Media die Würdigung geben, die sie verdient haben.

Die Auflistung der erfolgreichsten Künstlerinnen in Deutschland bietet einige Überraschungen: So landet Popstar der Stunde Billie Eilish auf Platz 2 der meistgestreamten Musikerinnen auf Spotify und wird eingerahmt von Deutschrap-Musikerinnen Loredana auf Platz 1 und Juju auf Platz 3 – ein deutliches Zeichen dafür, dass Rap und HipHop aktuell eines der beliebtesten Genres der deutschen Spotify-Hörer*innen ist. International sieht das anders aus: Dort steht Billie Eilish mit insgesamt 60 Millionen Streams auf Platz 1, gefolgt von den beiden Sängerinnen Taylor Swift und Ariana Grande. Ganz klar: Pop dominiert. Vergangenes Jahr belegte Grande noch den ersten Platz der Liste.