Ikkimel kündigt OnlyFans-Account an: Was steckt hinter der Ansage?

Ikkimel überrascht mit OnlyFans-Ankündigung via Spotify Wrapped. Die Berliner Rapperin hatte ihr Debüt auf der Erotik-Plattform bereits im Februar versprochen. Ist es diesmal ernst oder PR-Aktion?

Die Berliner Rapperin Ikkimel ist dafür bekannt, kein Blatt vor den Mund zu nehmen, und fällt immer wieder mit provokanten Auftritten auf. Nun hat sie besondere Neuigkeiten für ihre treuesten Fans.

Die Rapperin liegt im Pool und sonnt sich. Sie trägt einen Leoparden-Bikini und eine Sonnenbrille. Mit einem lockeren „Hey Bitches!“ begrüßt sie die Zuschauer:innen. Dies ist der Beginn eines knapp 20-sekündigen Videos, das ihre Fans im Zuge des diesjährigen „Spotify Wrapped“ zugesendet bekommen haben.

Zum Jahresende erhalten Nutzer:innen des Streaminganbieters eine personalisierte Übersicht darüber, welche Künstler:innen, Songs und Podcasts sie jeweils am meisten gehört haben.

Ikkimel wendet sich mit OnlyFans-Ankündigung an ihre Fans

Mit dem „Spotify Wrapped“ können auch Künstler:innen Videobotschaften an ihre treuesten Fans verschicken. Ikkimel wendete sich nun mit einer überraschenden Ankündigung an ihr Fanlager. Nachdem sie sich für den Support bedankt hatte, ließ sie verlauten: „Ihr bekommt als Erste die exklusive Nachricht, dass ich nächstes Jahr mit OnlyFans anfange.“ Danach zieht die Rapperin ihr Bikini-Oberteil hoch – sie scheint es ernst zu meinen.

Die Frage ist jedoch, ob es sich dabei nur um eine PR-Aktion handelt. Bereits vor wenigen Monaten liebäugelte Ikkimel öffentlich mit der Erotikplattform. Mit ihrer Musik ist sie vor allem bei jungen Erwachsenen erfolgreich.

OnlyFans-Ankündigung bereits Anfang des Jahres

Bereits im Februar verkündete Ikkimel, dass sie einen OnlyFans-Account erstellen würde, sollte ihr Album in den Charts landen. Damals sagte sie gegenüber dem YouTube-Kanal „Deutschrap Ideal“: „Ich könnte es mir vorstellen, aber es könnte ich es mir genauso gut nicht vorstellen.“ Das Album landete auf Platz acht der Charts, der OnlyFans-Account folgte allerdings nicht.

Auf der Plattform können Frauen und Männer erotische Inhalte hochladen. Nutzer:innen können dann ein Abonnement abschließen, um diese zu sehen, oder die Inhalte kaufen. Viele Prominente nutzen die Plattform bereits, um Nebeneinkünfte zu erwirtschaften. Ikkimel möchte sich aber eigentlich auf Musik konzentrieren: „Ich will in erster Linie Musik machen. Und es ist ja auch immer ein bisschen die Frage: Wo steckt man seine Energie und Zeit rein?“

Ikkimel für Freizügigkeit und Kontroversen bekannt

Eins ist klar: Freizügige Auftritte gehören zum Image der Rapperin. Immer wieder thematisiert sie weibliche Lust und sexuelle Freiheit in ihren Texten. Ob sie es aber mit ihrem OnlyFans ernst meint, weiß wohl nur sie selbst.