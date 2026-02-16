Bad Bunny: „Un Verano Sin Ti“ bricht Spotify-Rekord

Bad Bunnys Album ist mit 20,1 Milliarden Streams das meistgestreamte Album aller Zeiten auf Spotify. Der Reggaetón-Star löst The Weeknd ab.

Das Jahr 2026 ist wohl eines der bisher erfolgreichsten in der Karriere von Bad Bunny. Am 01. Februar 2026 konnte er als erster Künstler mit einer spanischsprachigen Produktion den Grammy für das Album des Jahres gewinnen, und in der Nacht auf Montag, den 09. Februar 2026, performte er eine der wohl meistbesprochenen Super-Bowl-Halbzeit-Shows der Geschichte. Nun ist es ihm gelungen, den Spotify-Rekord einer anderen Pop-Größe zu überbieten.

Meistgestreamtes Album aller Zeiten

Beim Spotify-Rekord geht es um das Album „Un Verano Sin Ti“, welches der 31-Jährige im Jahr 2022 veröffentlichte. Auf dem Album sind Latin-Pop- und Reggaetón-Songs zu hören, und es konnte massive Erfolge einfahren. Es dominierte die Charts weltweit und konnte sich unter anderem ganze 13 Wochen auf Platz eins der „Billboard“-Charts halten. Zudem wurde es als erste spanischsprachige Platte überhaupt für den Grammy in der Kategorie Album des Jahres nominiert und gewann außerdem den Preis in der Kategorie bestes „Música Urbana“-Album. Auf Apple Music war es das beliebteste Latin-Album, und die erfolgreichsten Singles des Werkes sind beispielsweise „Moscow Mule“ und „Tití Me Preguntó“.

Nun bricht die Erfolgs-LP also auch noch einen absoluten Mega-Rekord und gilt auf der Streaming-Plattform Spotify als das meistgestreamte Album aller Zeiten. Mit 20,1 Milliarden Streams setzt sich das Werk an die Spitze und ist zudem die erste Platte jemals, welche die Marke der 20 Milliarden Streams überhaupt knacken kann.

Noch vor The Weeknd

Somit löst es das Album „Starboy“ von The Weeknd aus dem Jahr 2016 mit rund 17,4 Milliarden Streams als Spitzenreiter ab. Auf Platz drei folgt Ed Sheeran mit „Divide“ und 16,9 Milliarden Streams, auf Platz vier Olivia Rodrigo mit „Sour“ und 15,5 Milliarden Streams. Die Top fünf werden erneut vom Kanadier The Weeknd mit „After Hours“ und 14,8 Milliarden Streams komplettiert.

Weitere Spotify-Höhenflüge von Bad Bunny

„Un Verano Sin Ti“ ist nicht die einzige Bestmarke des Puertoricaners auf Spotify. 2025 war er laut Spotify Wrapped der meistgestreamte Künstler weltweit auf der Plattform. Seine aktuelle Erfolgs-LP „Debí Tirar Más Fotos“ trug massiv dazu bei.

Zudem konnte er sich diesen Titel als meistgestreamter Künstler des Jahres als einziger Künstler insgesamt viermal sichern – darunter dreimal in Folge in den Jahren 2020, 2021 und 2022. Außerdem ist er der meistgestreamte männliche Künstler in der Geschichte des Streaming-Dienstes. Auch sein Album „YHLQMDLG“ aus dem Jahr 2020 kann sich mit 12 Milliarden Streams sehen lassen.