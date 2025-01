Von sexueller Belästigung bis Rassismus: Nura zeigt, was in ihren DMs landet

Rapperin Nura exposed mutig die vulgären Nachrichten in ihren Instagram-DMs.

Rapperin Nura hat die Nase gestrichen voll: Jetzt macht sie öffentlich, was für Nachrichten ihr manche Menschen tatsächlich schicken. Von offenem Rassismus, offensiver sexueller Belästigung und alles andere als harmlosen Beleidigungen findet man alles in den Nachrichten, die Nura von „Fans“ bekommt.

Not all sons but yours

@not_all_sons_but_yours- so heißt der Account, auf dem Nura, ehemaliges SXTN-Mitglied, ihre Instagram-Nachrichten offen legt. Öffnet man die einzelnen Posts, verbirgt sich hinter den süßen Aufmacher-Fotos ein unverfrorener Mix aus Nachrichten. Die Texte der Fremden, die in das Postfach der Rapperin flattern, sind bestückt mit Hass, Abneigung, Beleidigungen, blankem Rassismus und unverhohlener sexueller Belästigung. Die Täter scheinen dabei kein Blatt vor den Mund zu nehmen. Klar, ist ja auch das Internet, da trauen manche sich schnell mal offensiv zu sein.

Nura hat keine Scham, postet die Nachrichten ohne jegliche Zensur, kommentiert Memes mit scharfzüngigen Unterschriften.

Ein Monolog der zeigt: es reicht!

Doch gestern veröffentlichte die „Die Discounter“-Darstellerin einen neuen Beitrag. Diesen kommentiert sie ohne ihren sonst anwesenden spöttischen Humor und Memes. Sie schreibt: „Auf @not_all_sons_but_yours_veröffentliche ich DMs TW: Beleidigung, Sexuelle Belästigung, Rassismus! It’s enough“

Als Aufmacher sieht man dabei ein Selfie der 36-Jährigen, wie sie ernst in die Kamera schaut. Hinter ihr strahlend blauer Himmel, ihre Zuckerwatten-farbenen Haare leuchten in der Sonne. Ein paar Swipes und man befindet sich mitten in einem verstörenden Monolog eines Users, der Nura offensichtlich über eine gewisse Zeit hinweg mit unzählige Nachrichten zutextet. Dabei sind die Messages voll mit rassistischen Bezeichnungen, vulgärer sexueller Belästigung und rechtsradikalen Andeutungen.

die mutige Nura wird gefeiert

Unter den Posts feiern Fans die Rapperin für ihre Kühnheit, die Nachrichten zu exposen. „Der einzig vernünftige Umgang damit! Schluss damit, dass sich alle so sicher im Internet fühlen! 2025 wird exposed!“, kommentiert eine User:in richtigerweise unter dem Beitrag. Jemand anderes schreibt: „Ich hoffe, du zeigst alle an. Sowas muss ein Ende haben, das Internet ist kein rechtsfreier Raum.“ Neben starker Solidarität schwingt auch viel Mitgefühl in den Kommentaren mit. So schreibt eine weiter User:in: „Es wurde einfach mit jedem slide irgendwie nur immer schlimmer…tut mir so Leid. Gott sei Dank wurde er von dir exposed.“