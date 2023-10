Der Schlagzeuger scheint in den sozialen Medien eine Erweiterung vom neuen ONE MORE TIME… anzuteasern.

Am 20. Oktober brachte das Trio sein neuntes Studioalbum ONE MORE TIME… heraus. Es war das erste Mal seit ihrer Platte NEIGHBORHOODS von 2011, dass die klassische Besetzung von Blink-182 – bestehend aus Travis Barker, Mark Hoppus und Tom DeLonge – ein gemeinsames Album veröffentlichte. Nun hat Drummer Travis Barker zwei völlig neue Songs auf X (ehemals Twitter) angeteasert und sorgt damit für Spekulationen in Bezug auf eine Deluxe-Version der gerade erst erschienenen LP.

„Wäre es nicht cool, wenn das Album zwei weitere Songs hätte?“

An dieser Stelle findest du Inhalte aus Twitter Um mit Inhalten aus Sozialen Netzwerken zu interagieren oder diese darzustellen, brauchen wir deine Zustimmung. Soziale Netzwerke aktivieren

Ob es tatsächlich eine erweiterte Edition von ONE MORE TIME… geben wird, ist bisher nicht offiziell bestätigt.

Blink-182 kündigten kürzlich eine Nordamerika-Tournee für 2024 an. In diesem Jahr spielte das Pop-Punk-Trio bereits einige Comeback-Shows, darunter auch drei Konzerte in Deutschland. Auf dieser Tour zog sich Barker eine Handverletzung während der Show in Manchester zu.

2023 hatte der Schlagzeuger einige gesundheitliche Hürden zu nehmen. So teilte er in den sozialen Medien, dass er einen Anfall von Trigeminusneuralgie erlitt (eine Krankheit, die zu starken Nervenschmerzen führt) und auch mit einer COVID-Infektion zu kämpfen hatte.