Nach Fahrerflucht: Haftbefehls DNA angeblich an Unfallort gefunden

Saß Haftbefehl etwa am Steuer des Autos, dass in eine Bäckerei in Darmstadt fuhr?

Am 30. Januar fuhr in Darmstadt ein Auto mit erhöhter Geschwindigkeit mitten in eine Bäckerei hinein. Das Fensterglas des Ladens zerbrach, ein 23-jähriger Kunde des Geschäfts musste leicht verletzt im Krankenhaus behandelt werden. Am Gebäude entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 50.ooo Euro, wie die Polizei von Südhessen in einer Pressemitteilung offenlegte. Doch der Fahrer des Unfall verursachenden Autos ist derzeit noch flüchtig. Gerüchten zufolge soll Rapper Haftbefehl in die Sache verwickelt oder sogar der Fahrende gewesen sein. Jetzt könnte es neue Beweise in dem Fall geben.

Wieso wird hier von Haftbefehl geredet?

Augenzeug:innen gaben zunächst an, den Unfallverursacher zu kennen: Sie wollen Haftbefehl sowie seinen Rap-Kollegen Soufian vor Ort gesehen haben. Die „Bild“ berichtete Ende Januar ebenfalls, dass das Fahrzeug scheinbar Haftbefehl gehöre. Der 38-Jährige soll zusammen mit zwei weiteren Personen nach dem Crash aus dem Vehikel geklettert sein und in einem anderen Auto den Unfallort verlassen haben, so die Zeug:innenaussage. Ob der Offenbacher Musiker selbst am Steuer gesehen wurde, ist aber nicht übermittelt. Wenn sich diese Vermutungen bestätigen, bedeutet das für Haftbefehl Fahrerflucht – und darauf steht eine hohe Geld- oder sogar Freiheitsstrafe.

DNA-Spuren am Lenkrad

Die „Bild“ gibt jetzt als Update an, aus „Ermittlerkreisen“ gehört zu haben, dass DNA-Spuren des Rappers am Lenkrad des Unfallwagens gefunden wurden. So soll Haftbefehl nun sogar als Hauptverdächtiger gelten. Offiziell gibt es aber weder von der Polizei ein offizielles Statement dazu noch hat sich Haftbefehl oder gar Soufian zu den Vorwürfen geäußert.