Werenoi: Französischer Rapper im Alter von 31 Jahren verstorben

Werenoi, einer der aktuell erfolgreichsten Rapper Frankreichs, ist überraschenderweise im Alter von 31 Jahren gestorben. Wie mehrere französische Medien berichteten, starb er am 17. Mai in einem Pariser Krankenhaus. Die Todesursache ist der Öffentlichkeit bisher nicht bekannt.

„Ruhe in Frieden mein Bruder“

Die Nachricht verbreitete sich, nachdem sein Produzent Babs via X verkündete: „Ruhe in Frieden mein Bruder, Ich liebe dich!!!“. Später fügte er hinzu: „Vielen Dank an alle für die Unterstützung. Die Tage, die wir aktuell durchmachen, sind die schrecklichsten Tage unseres Lebens. Aber eure Nachrichten helfen uns, durchzuhalten. Vielen Dank euch allen.“

Das Label des Rappers bestätigte die Meldung am 18. Mai in einem Post auf Instagram. „Mit großer Trauer haben wir vom Tod Werenois erfahren. Unsere Gedanken sind bei deiner Familie, seinen Lieben, seinem Team und allen, die ihn kannten“, heißt es in dem Beitrag. Eigentlich befand sich der Musiker aktuell auf Tour zu seinem neuen Album. Schon der Auftritt von Freitag, dem 16. Mai, musste abgesagt werden.

Innerhalb von vier Jahren wurde Werenoi zu einem der erfolgreichsten Rapper

Werenoi startete seine Karriere 2021 und machte sich mit seinem Song „Guadalajara“ schnell einen Namen in der französischen Rap-Szene. Seine Alben CARRÉ, PYRAMIDE und DIAMANT NOIR verkauften sich dem Musikbranchenverband Snep zufolge mehr als die jedes anderen Künstlers.

Erst Anfang Mai erschien der gemeinsame Song „Piano" mit Rapper Gims.

Erst Anfang Mai erschien der gemeinsame Song „Piano“ mit Rapper Gims. Auf Instagram teilte dieser seine Trauer über den Tod seines Rap-Kollegen mit. „Der Tod ist eine Welle ohne Vorwarnung. Es trägt diejenigen, von denen man dachte, sie seien noch am Hafen, lautlos davon. Wir kannten uns nicht sehr gut, mein Bruder, aber deine Anwesenheit war wie eine sanfte Brise. Wir gehören Allah und zu Ihm werden wir zurückkehren. Mein tiefstes Beileid an die Familie…“ Neben Gims kollaborierte Werenoi mit vielen weiteren großen französischen Künstler:innen wie Ninho, Damso und Aya Nakamura.

Er ließ seine Musik für sich sprechen

Jérémy Bana Owana, wie der Musiker bürgerlich heißt, wuchs in Montreuil in der Nähe von Paris auf. Seine Kindheit war wohl, wie er selber erklärte, von Bescheidenheit, Zurückhaltung und harter Arbeit, den Werten seiner kamerunischen Familie, geprägt.

Über das Privatleben des Rappers ist nicht viel bekannt. Von der Veröffentlichung seiner Musik abgesehen hielt er sich gegenüber den Medien eher zurück. 2024 erklärte er in einem seltenen Interview gegenüber der französischen Zeitung „Le Parisien“: „Ich behalte mein Privatleben lieber für mich.“ In seinen Texten erzähle er schon genug über sich und sein Leben.