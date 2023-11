Killing Joke: Bassist zollt Geordie Walker Tribut: „Kein Mann war cooler“

Killing-Joke-Mitglied Youth ehrt umfassend Gitarrist Geordie Walker, der am 26. November verstarb.

Killing Joke-Bassist und Gründungsmitglied Martin Glover, alias Youth, hat auf seinem Instagram-Account eine Galerie mit Fotos von Geordie Walker geteilt und in der Caption dem verstorbenen Gitarristen Tribut gezollt. Walker verstarb am 26. November, er erlitt einen Schlaganfall.

„Einer der besten Gitarristen aller Zeiten“

In dem Post sind zwei Schwarz-Weiß-Fotos der jungen Killing-Joke-Bandmitglieder zu sehen. Darunter erklärt Glover, er würde immer noch unter Schock stehen. Aber er wolle mit dem Beitrag den Mann ehren, der einen großen musikalischen Einfluss auf ihn und auch auf die Welt haben. Er nennt Geordie Walker nicht nur seinen Lehrer, sondern feiert auch seine Genialität. Glover schreibt:

„Er schien mir immer unverwüstlich zu sein. Kugeln prallten an ihm ab. […] Kein Mann war cooler als Geordie, einer der besten und einflussreichsten Gitarristen aller Zeiten. Er war eine Mischung aus Lee Van Cleef und Terry Thomas via Noel Coward. Sehr charmant, undurchschaubar und liebenswürdig, mit einer sanften, mühelosen Art (sowohl auf der Gitarre als auch dadurch, dass er dir das Gefühl gab, willkommen zu sein). […]“

Auch Killing-Joke-Schlagzeuger Martin Atkins teilte via Facebook ein Video, in dem der Verstorbene zu sehen ist. Und zwar ein Clip von The Damage Manuals – eine Industrial-Supergroup, bei der sie beide ebenfalls mitwirkten. In der dazugehörigen Caption lässt der Drummer seine Follower:innen wissen, wie geschockt er über die Meldung zu Walkers Tod sei.

Auch Killing Joke veröffentlichten am 27. November ein Social-Media-Posting, in dem sie schrieben, dass sie von der Nachricht „am Boden zerstört“ seien. Konkret heißt es von ihnen:

„Mit großer Trauer bestätigen wir, dass der legendäre Gitarrist von Killing Joke, Kevin ‚Geordie‘ Walker, am 26. November 2023 um 6:30 Uhr in Prag an einem Schlaganfall im Kreise seiner Familie verstorben ist. Wir sind am Boden zerstört. Ruhe in Frieden Bruder.“

Killing Joke wurden 1978 in Cheltenham, England, von Youth, Walker, Jaz Coleman und Paul Ferguson gegründet. Fünf Jahre später erlangte die Band mit dem Album NIGHT TIME ihren Durchbruch. Walker und Coleman waren kontinuierliche Mitglieder und wurden seit 2008 wieder mit den Gründungsmitgliedern Ferguson und Youth vereint, nachdem es im Laufe der Jahre zu verschiedenen Änderungen in der Besetzung gekommen war.