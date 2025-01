„Star Wars“: Gold-Leader-Pilot Angus MacInnes ist tot

In „Star Wars Episode IV“ führte er als Jon „Dutch“ Vanders das Rebellengeschwader an, das den Todesstern zerstören sollte.

Der kanadische Schauspieler Angus MacInnes ist im Alter von 77 Jahren verstorben. Bekannt wurde er durch sein Mitwirken in mehreren „Star Wars“-Filmen.

Die Nachricht bestätigte seine Familie am Montag (30. Dezember) auf Facebook. In ihrer Erklärung hieß es: „An alle Fans von Angus auf der ganzen Welt, wir schreiben dies mit gebrochenem Herzen: Angus MacInnes, geliebter Ehemann, Vater, Großvater, Bruder, Onkel, Freund und Schauspieler ist am 23. Dezember 2024 gestorben. Er hat uns friedlich verlassen, umgeben von seiner Familie und seiner Liebe“.

Der aufopfernde Flug von Gold Leader

Größere Bekanntheit erlangte der Schauspieler vor allem durch seine Rolle als Jon ‚Dutch‘ Vander in „Star Wars Episode IV – Eine neue Hoffnung“ von 1977. Als Bomberpilot Gold Leader führt er darin einen Angriff eines Rebellengeschwaders auf den Todesstern an. Vander kommt allerdings ums Leben, bevor er seine Protonentorpedos auf die Festung des Imperiums abfeuern kann.

Die Figur tauchte 2016 im Prequel-Film „Rogue One: A Star Wars Story“ wieder auf. Die Filmemacher:innen verwendeten mit Erlaubnis des Darstellers bereits in den Siebzigern gedrehtes Archivmaterial und mischten es mit einer neuaufgenommenen Audiospur.

„Eine freundliche, nachdenkliche und großzügige Seele“

„Seine Arbeit hat zahllose Leben berührt, und er war sehr stolz darauf, Teil dieser Geschichten zu sein, die das Publikum auf der ganzen Welt immer noch begeistern“, schrieben seine Angehörigen weiter im Post. „Angus war mehr als ein Schauspieler – er war eine freundliche, nachdenkliche und großzügige Seele, die Wärme und Humor in das Leben aller brachte, die ihn kannten. Er wird von seiner Familie, seinen Freunden und Schauspielerkollegen, aber auch von seinen Fans auf der ganzen Welt sehr vermisst werden – seine Familie dankt Ihnen allen.“

MacInnes kam am 27. Oktober 1947 in Windsor, Ontario, zur Welt. Er gab sein Filmdebüt im Sci-Fi-Sportstreifen „Rollerball“ von 1975. Zu seinen weiteren Rollen gehörten die eines Gangsters an der Seite von Burt Lancaster und Susan Sarandon in „Atlantic City, USA“ (1980), eines pensionierten Eishockeyspielers in „Zwei Superflaschen räumen auf“ (1982) und eines korrupten Polizisten in „Der einzige Zeuge“ (1985) mit Harrison Ford.