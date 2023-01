„What I Used To Play“: Sven Väth bringt neues Album raus

DJ Sven Väth legte 2013 in der Westfalenhalle in Dortmund auf.

Sven Väth kündigt die Kompilation WHAT I USED TO PLAY an. Auf der Platte begibt sich der Techno-DJ zu den Anfängen seiner Karriere in den Jahren 1981-1990. Er hat eine Retrospektive der Songs zusammengestellt, die ihn in dieser Zeit begleiteten und prägten. Unter den verschiedenen Künstler*innen finden sich beispielsweise The Residents, Kraftwerk, Primal Scream, New Order und Anne Clark.

Die Idee zum Album entstand während der Corona-Pandemie. Väth hatte wegen fehlender Auftritt Zeit zum Nachdenken und ließ seine „musikalische Reise durch die Achtziger Jahre“ Revue passieren. So entstanden erst sechs Playlists mit insgesamt 120 Songs, aus denen schließlich das Album hervorging. „Dann ging die Arbeit natürlich erst richtig los, nämlich die Rechte zu klären, sauber klingende Masters von den bis zu 40 Jahre alten Tracks zu bekommen“, erinnert sich der DJ. „Es gab natürlich auch Bad News. Gewisse Titel konnten wir nicht klären, weil die Rechteinhaber in den USA untereinander heillos verkracht oder einfach von der Bildfläche verschwunden waren. Kurz: Es war nicht einfach, aber jetzt kann ich sagen: Die wichtigsten Tracks haben wir bekommen.“

WHAT I USED TO PLAY erscheint am 3. Februar 2023. Das Album ist als 12-LP-Box oder 3-CD-Set erhältlich.

Väth startete seine Karriere in den 1980er-Jahren mit dem Projekt OFF. Erste Erfahrungen als DJ sammelte er zuvor im Tanzlokal seiner Eltern. Später legte er in den Clubs „Omen“ und „Cocoon“ in Frankfurt am Main auf und prägte die Szene der Stadt. Er gründete die Labels Eye Q Records und Cocoon Records.

Trackliste der LP WHAT I USED TO PLAY

Logic System – Unit Kraftwerk – Computerwelt (2009 Remastered) Whodini – Magic’s Wand Rocker’s Revenger – Walking on Sunshine (feat. Donnie Calvin) Klein & MBO – Dirty Talk (European Connection) Liaisons Dangereuses – Los Niños Del Parque Yello – Bostich The The – Giant The Residents – Kaw-Liga Clan Of Xymox – Stranger A Split – Second – Flesh Severed Heads – Dead Eyes Opened The Weathermen – Poison! New Order – Blue Monday Anne Clark – Our Darkness 16 Bit – Where Are You? Phuture – We Are Phuture Model 500 – No UFO’s (Vocal) Frankie Knuckles feat. Jamie Principle – Your Love Quest – Mind Games (Street Mix) Jasper van’t Hof – Pili Pili Guem Et Zaka Percussion – Le Serpent Hugh Masekela – Don’t Go Lose It Baby Sly & Robbie – Make ‚Em Move Brian Eno – David Byrne – Help Me Somebody Primal Scream – Loaded (Andy Weatherall Mix) The Ecstasy Club – Jesus Loves The Acid Foremost Poets – Reason To Be Dismal? Lhasa – The Attic A Guy Called Gerald – Voodoo Ray M/A/R/R/S – Pump up the Volume – USA 12″ Mix Bobby Konders – Nervous Acid Meat Beat Manifesto – Helter Skelter Raze – Break 4 Love Sueño Latino with Manuel Goettsching performing E2-E4 – Sueño Latino (Paradise Version) OFF – Electrica Salsa